Godoy Cruz pone en valor plazas y paseos con un plan de obras por etapas

El municipio de Godoy Cruz está llevando adelante un plan de reacondicionamiento integral en plazas y espacios públicos de diversos sectores del Departamento. La iniciativa apunta a renovar y mejorar lugares de encuentro comunitario, promoviendo su uso y disfrute por parte de los vecinos .

Los trabajos se concentran en plazas y paseos de Villa Hipódromo, Centro, Tortugas, Benegas y Trapiche.

Cabe destacar que, se trata de espacios que, si bien se encontraban en buen estado, requerían intervención por diversos motivos. Es que, algunos espacios han sufrido vandalismo o simplemente necesitan ser modernizados .

A su vez, este programa se ejecuta en paralelo al plan de remodelación de plaza . De esta manera, implica obras más profundas y de carácter integral en otros puntos de Godoy Cruz.

Tres etapas de trabajo en simultáneo en Godoy Cruz

El reacondicionamiento se organiza en tres etapas. Entonces, cada etapa se desarrolla en forma paralela, con distintos tiempos de avance según la complejidad de cada espacio:

La etapa 1 comprende: Corredor del Oeste (espacios centrales y laterales), plaza Barrio Laprida (Plaza del Queso), Paseo Emilio Gabriel Bullaude, plaza Belgrano y Plazoleta del Inmigrante.

Mientras que, la etapa 2 abarca: plaza Biritos, plaza Güemes, plaza Monte Balbano y Bulevar Balcarce. Por último, la etapa 3 incluye: plaza La Pérgola, Plaza Escondida, plaza Razquin, plaza Tambor de Tacuarí y Bulevar Lugones/Güiraldes.

¿Qué contemplan las obras en Godoy Cruz?

Las tareas abarcan mejoras de iluminación, instalación de nuevo mobiliario (bancos y cestos), reparación de solados y baldosas y reacondicionamiento o incorporación de juegos. También, incluyen forestación y parquización, pintura, cartelería, y obras en cunetas, cordones y rampas para personas con discapacidad.

De este modo, se busca optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad. También, ofrecer a los vecinos espacios renovados, accesibles y agradables para la recreación, el encuentro y la vida comunitaria.