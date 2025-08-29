Jornada artística

Godoy Cruz organiza un encuentro de ilustración abierto a todo el público

El evento en Godoy Cruz reunirá a vecinos y artistas para compartir creatividad, participar de sorteos y colaborar con bibliotecas.

Arte en Godoy Cruz.

Arte en Godoy Cruz.

Por Sitio Andino Departamentales

Un evento muy especial se viene a la sala de arte de Godoy Cruz. Este sábado 30 de agosto, de 14.00 a 18.00 horas, vecinos de la comuna y público en general podrán ser parte de un encuentro de ilustración. La entrada es gratuita.

El Cristoforo Colombo en Godoy Cruz abre sus puertas

En primer lugar, la idea es ser parte de esta jornada, para dibujar, compartiendo mates, participar de sorteos y ver una muestra. Ciertamente, los participantes le darán rienda suelta a su creatividad y diferentes estilos de dibujo.

Asimismo, no es necesario ser un profesional, ya que esta alternativa es para todo el público.

image

Creatividad y solidaridad se unen en Godoy Cruz

Quienes lleguen al espacio cultural Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo de la calle A. Tomba 246 tendrán que llevar materiales para expresarse y su mate. También se va a instalar una exposición de afiches de los socios pertenecientes a la Asociación de Dibujantes de Mendoza (ADA).

Sorteos de insumos para dibujar, stickers y anuarios completan este plan. Además, para asistir se solicita que, quienes tengan la posibilidad, realicen una donación de libros nuevos para enviar a la sede ALIJA y a la Biblioteca Juanito Laguna de Bahía Blanca.

