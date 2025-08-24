Opción imperdible

El desarrollo cultural de Godoy Cruz: el museo que no podés dejar de visitar

Godoy Cruz ofrece una joya cultural que combina historia y turismo, convirtiéndose en un atractivo imperdible para quienes visitan Mendoza. Conocé más aquí.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En el departamento de Godoy Cruz se encuentra el emblemático Museo Ferroviario, un espacio que no solo representa un símbolo de la identidad histórica y cultural local, sino que también se ha convertido en un atractivo imperdible para quienes hacen turismo en Mendoza.

Museo Ferroviario - 451404
Museo Ferroviario de Godoy Cruz: un espacio con mucha historia

El Museo Ferroviario de Godoy Cruz se encuentra en el corazón del Parque Estación Benegas, en la confluencia de la Panamericana y la Avenida del Trabajo, a solo 10,8 km de la Ciudad de Mendoza (unos 16 minutos en auto).

Museo Ferroviario Godoy Cruz
Museo Ferroviario de Godoy Cruz: una parada obligada en Mendoza

Este espacio emblemático tiene como finalidad rescatar y difundir la historia del ferrocarril en el departamento y en Mendoza en general, desde su origen hasta la actualidad.

Cómo llegar al Museo Ferroviario de Godoy Cruz

En su interior se exhiben objetos invaluables y piezas únicas del mundo ferroviario, que invitan a los visitantes a emprender un verdadero viaje en el tiempo a través de los rieles del pasado.

Museo ferroviario Godoy Cruz (2)
Museo Ferroviario de Godoy Cruz: un espacio con objetos y piezas únicas del mundo ferroviario

El Museo Ferroviario es considerado un testimonio vivo del patrimonio histórico y cultural mendocino. Además de las exposiciones permanentes, también se organizan visitas guiadas para escuelas, charlas y actividades educativas, lo que lo convierte en un sitio ideal tanto para amantes de la historia como para quienes buscan descubrir la identidad local.

¿Querés descubrir los rincones más fascinantes de Mendoza? Hacé clic aquí y dejate sorprender por todo lo que esta provincia tiene para ofrecerte.

