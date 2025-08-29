Oportunidad de formación

El Municipio de Godoy Cruz y TOCCAFE impulsan un curso de barismo inicial

La capacitación incluye 15 clases en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, con modalidad intensiva o de fin de semana.

Godoy Cruz y el mundo del café de especialidad.

Por Sitio Andino Departamentales

El Programa municipal en Godoy Cruz "Empresas que Enseñan" suma una nueva propuesta formativa vinculada al mundo del café de especialidad. En esta ocasión, se llevará adelante en forma conjunta con TOCCAFE, empresa con experiencia en la creación de experiencias 360 en torno al barismo.

Cabe destacar que, la capacitación está destinada personas que deseen iniciarse o profundizar en este oficio.

Asimismo, una de las principales características del curso es su enfoque inclusivo. Es que, se dictará en modalidad adaptada para personas con movilidad motriz reducida (usuarios de silla de ruedas). De esta manera, se garantiza un espacio de integración y aprendizaje compartido.

Contenidos y objetivos del curso sobre café en Godoy Cruz

La propuesta combina teoría y práctica, brindando conocimientos en:

  • Manejo y mantenimiento preventivo de la máquina de espresso.
  • Técnicas de emulsión.
  • Preparación de bebidas y diseño de recetas.
  • Descripción sensorial y guías de degustación.
  • Procesos de extracción, molienda y cata.

Es importante resaltar que, el objetivo es que los egresados puedan desempeñarse con eficiencia en una barra de café. Así, se garantiza experiencias de calidad para los clientes como así también sumar habilidades al ámbito personal.

Modalidad, horarios e inscripciones en Godoy Cruz

En esta primera etapa se dictará el Curso de Barismo Inicial y Adaptado Nivel I y está destinada a personas mayores de 18 años.. Por lo que, el inicio será el martes 2 de septiembre, en el Espacio Arizu, en Belgrano 1322. Además, tendrá una duración de 15 clases (30 horas reloj).

Es importante resaltar que hay dos opciones de cursado. Por lo tanto, se podrá cursar los martes y jueves de 15 a 17 (intensivo) y los sábados de 9 a 12. Para ello, los interesados deberán inscribirse según el horario aquí:

Inversión y beneficios en Godoy Cruz

Un aspecto a tener en cuenta es que, el Municipio cubrirá el 60% del valor del curso, Así, el costo final será de $40.000 por alumno. Por otra parte, la empresa TOCCAFE aportará equipamiento, insumos, materias primas y docentes especializados.

Asimismo, el pago podrá realizarse por transferencia bancaria o en efectivo al inicio del cursado. Por lo que, la inscripción se confirmará únicamente hasta el comienzo de las clases.

Trabajo conjunto para el desarrollo local

En síntesis, la iniciativa refuerza la articulación entre el sector público y privado. En este sentido, el propósito es seguir generando oportunidades de formación, inserción laboral y crecimiento económico.

