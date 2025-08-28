Facundo Ambrossi ganó la 4ª fecha de la temporada de pista: cómo sigue el torneo

El ciclista Facundo Ambrossi , del equipo Municipalidad de Godoy Cruz , se llevó la victoria en la 4° fecha de la temporada de pista y criterium 2025 , disputada este domingo en la explanada de Casa de Gobierno , en Ciudad de Mendoza . El podio lo completaron su compañero Matías Contreras y Felipe Pizarro , del equipo Diberboll.

La competencia se corrió sobre un circuito de 900 metros diseñado alrededor de la explanada de Casa de Gobierno. Los pedalistas rodaron durante 50 minutos más una vuelta , en una prueba que se caracterizó por el ritmo alto y los constantes intentos de fuga.

polideportivo La temporada de pista tuvo una gran tercera fecha: repasá los ganadores

polideportivo Se disputa la cuarta fecha de la temporada de pista: lugar, hora y cómo viene el torneo de Ciclismo

Desde el inicio, los equipos más fuertes, como Municipalidad de Godoy Cruz y Diberboll , marcaron el pulso de la carrera. El lote principal se mantuvo compacto durante buena parte de la jornada, pero los ataques se fueron sucediendo en cada giro, especialmente en los últimos 15 minutos, donde la intensidad fue máxima.

En la parte final, Ambrossi se mostró sólido y controló los movimientos de sus rivales directos. A falta de dos vueltas, lanzó su sprint demoledor , sacando una diferencia decisiva que le permitió cruzar la meta con autoridad. Contreras completó el 1-2 para la Municipalidad de Godoy Cruz, mientras que Pizarro defendió con coraje el tercer puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1961028074981507313&partner=&hide_thread=false Facundo Ambrossi (Muni de Godoy Cruz) se quedó con la 4° fecha de la temporada de pista en Ciudad, tras un sprint demoledor que lo consolida como líder del campeonato. Lo acompañaron en el podio Matías Contreras y Felipe Pizarro.

Todo en @sitioandinomza Foto: ACM pic.twitter.com/7YCxoUjsRi — Sebastián Colucci (@MSColucci) August 28, 2025

Resultados de la 4° fecha en Ciudad

Facundo Ambrossi (Municipalidad de Godoy Cruz)

Matías Contreras (Municipalidad de Godoy Cruz)

Felipe Pizarro (Diberboll)

4° Lucas Zumer (Municipalidad de Guaymallén)

5° Matías Stern

Juveniles:

Luciano Abeiro

Mario Abeiro

Cómo queda la tabla de posiciones

Con este triunfo, Ambrossi trepa a la cima con 21 puntos, seguido por Bruno Contreras (11) y Camilo Mendoza (8). La temporada está muy pareja: en cuatro fechas, hubo tres ganadores distintos, lo que refleja la competitividad del pelotón mendocino.

Más atrás se ubican Franco Vecchi y Ramiro Castro (5 puntos), mientras que Matías Corvalán y Mauricio Páez (3) intentan no perderle pisada al lote de punta.

Próximas fechas de la temporada

La próxima cita será el 31 de agosto en Godoy Cruz, y luego el campeonato seguirá en distintos puntos de la provincia: Luján de Cuyo, Tupungato, Lavalle, La Paz, Maipú, entre otros.

La Asociación Ciclista Mendocina confirmó que la acción continuará hasta mediados de octubre, con pruebas que incluirán élite, sub-23, juveniles, damas, máster y niños, garantizando un espectáculo completo para el público mendocino.

Calendario oficial de la temporada de pista 2025