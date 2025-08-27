El próximo viernes en Espacio Arizu

Godoy Cruz vibra con Vinilo Arizu: feria, música en vivo y sabores

Godoy Cruz será escenario de una tarde-noche única que combina música, sabores y nostalgia para todos los públicos.

El Espacio Arizu en Godoy Cruz sede de este encuentro.

Por Sitio Andino Departamentales

La sala cultural de Godoy Cruz será el epicentro de Vinilo Arizu, una jornada para disfrutar a pleno la música de distintas épocas en alta fidelidad. También, recital en vivo y diferentes propuestas con entrada gratuita. Además, habrá un concierto de La Banda Viajera.

En esta propuesta se combinan stands de venta y canje de vinilos, discos y casetes; sets con djs y una atractiva selección de vinos, café y propuestas gastronómicas con foodtrucks.

Asimismo, habrá un concierto de La Banda Viajera, con inolvidables clásicos para no parar de corear. Ciertamente, desde sus comienzos se ha presentado en el centro mendocino, así como en innumerables escenarios, para interpretar hits del rock internacional y nacional.

image
En esta propuesta se combinan stands de venta y canje de vinilos, discos y casetes.

Un ritual en Godoy Cruz que sigue ganando fanáticos

En primer lugar, el Club del Vinilo es un clásico para melómanos, músicos, coleccionistas y público en general. En la era de Spotify y Youtube ya ha realizado más de 50 ediciones. Mientras tanto, desde su primera entrega, en febrero de 2016, Mendoza tiene un espacio para amantes de la música en formato de vinilo.

Finalmente, centros culturales, bares, restaurantes, bibliotecas, museos de diversos departamentos, el festival La Nueva Generación y la Feria del Libro Provincial han sido sede de las numerosas ediciones del Club.

