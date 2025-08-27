Godoy Cruz vibra con Vinilo Arizu: feria, música en vivo y sabores

La sala cultural de Godoy Cruz será el epicentro de Vinilo Arizu , una jornada para disfrutar a pleno la música de distintas épocas en alta fidelidad . También, recital en vivo y diferentes propuestas con entrada gratuita . Además, habrá un concierto de La Banda Viajera.

El 30 de agosto, de 18.00 a 22.00 horas, el Club del Vinilo llega al escenario de la ex Bodega Arizu ( Espacio Arizu ) . Se viene un encuentro especial para melómanos y amantes de los sonidos en formato físico .

En esta propuesta se combinan stands de venta y canje de vinilos, discos y casetes; sets con djs y una atractiva selección de vinos, café y propuestas gastronómicas con foodtrucks .

Asimismo, habrá un concierto de La Banda Viajera , con inolvidables clásicos para no parar de corear. Ciertamente, desde sus comienzos se ha presentado en el centro mendocino, así como en innumerables escenarios, para interpretar hits del rock internacional y nacional.

Un ritual en Godoy Cruz que sigue ganando fanáticos

En primer lugar, el Club del Vinilo es un clásico para melómanos, músicos, coleccionistas y público en general. En la era de Spotify y Youtube ya ha realizado más de 50 ediciones. Mientras tanto, desde su primera entrega, en febrero de 2016, Mendoza tiene un espacio para amantes de la música en formato de vinilo.

Finalmente, centros culturales, bares, restaurantes, bibliotecas, museos de diversos departamentos, el festival La Nueva Generación y la Feria del Libro Provincial han sido sede de las numerosas ediciones del Club.