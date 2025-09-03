Infraestructura sanitaria

Godoy Cruz inauguró la ampliación del Centro Illia: atención más cómoda y eficiente

Consultorios nuevos, SUM y salas de espera sectorizadas; más profesionales para atención integral en salud de vecinos de Godoy Cruz.

El Centro de Salud Dr. Arturo Illia de Godoy Cruz amplió su atención.

El Centro de Salud Dr. Arturo Illia de Godoy Cruz amplió su atención.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli encabezó la inauguración de la refuncionalización y ampliación del Centro de Salud Dr. Arturo Illia, ubicado en Juncal 1890, de Villa del Parque. La apuesta del Municipio permitirá que los vecinos accedan a más y mejores servicios, en sintonía con el plan de obras que desarrolla la comuna.

"El centro Dr. Arturo Illia lleva el nombre de un referente de la salud en la Argentina, que supo poner la calidad de vida de la sociedad por encima de cualquier interés sectorial. Ampliamos y refuncionalizamos espacios para atender a más vecinos de forma integral y eficiente. Que esta semana sumemos consultorios, vacunatorio, sala de espera y ambientes más cómodos es una gran noticia para todas las familias de Godoy Cruz", describió el intendente.

Lee además
El lugar donde fue asistida la víctima de trata de personas. 
operativo policial

Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz
Promociones especiales por el Día del Maestro en Godoy Cruz.
Reconocimiento docente

Godoy Cruz celebra el Día del Maestro con promociones en bares, cafés y restaurantes

"Demostramos cada día que, con planificación y determinación, se puede. Tener servicios de salud de calidad al alcance de todos los vecinos es una prioridad absoluta de nuestra gestión", añadió Costarelli.

Así, al espacio se han incorporado profesionales paulatinamente, con el propósito de brindar y diversificar la atención en salud integral.

Con esto se cuenta con servicio de cardiología y se sumó una profesional al servicio de ginecología. Además, forman parte del equipo dos médicos generales, una nutricionista, una puericultura, farmacéutica, técnica en farmacia, trabajo social, administración y personal de enfermería.

Las tareas realizadas permitieron ampliar en un 60% el número de consultorios del lugar. Además, se diferenció el sector de enfermería del de vacunación, con el foco puesto en la accesibilidad a la inmunización de la población.

image

Las obras en el Centro de Salud Illia en Godoy Cruz

De esta manera, se avanzó la construcción de:

  • Garita de seguridad y acceso al CIC por rampa, ubicada sobre calle juncal
  • Un vacunatorio con equipamiento.
  • Un depósito de guarda general.
  • Ampliación y refuncionalización del área administrativa.
  • Sala de estar para el personal.
  • Incorporación de cisterna para almacenamiento de agua con sistema presurizado.
  • Acondicionamiento de instalación eléctrica del edificio, que incluyó el aumento de potencia y el traslado de la pilastra y medidor para abastecer la demanda de refrigeración del inmueble, debido a la incorporación de aires acondicionados para cada consultorio.
  • Acondicionamiento de espacio de juegos infantiles, jardinería. cantero, acequias, aleros y pintura exterior

Por otra parte, también se refuncionalizó el edificio actual. Como resultado de esto, se logró establecer tres consultorios y una sala de espera; un salón de usos múltiples y dos salas de espera sectorizadas por los servicios.

El plazo de ejecución de la obra fue de seis meses, con un presupuesto de $42.243.379,27.

image

La inversión en los centros de salud municipales de Godoy Cruz

  • Centro de Salud nº1 Arturo Oñativia, Barrio Fuchs. La obra implicó la refuncionalizacion de la totalidad de la superficie, que es de más de 500 m2. Construcción de consultorios, farmacia, salas de espera, cocinas, SUM y baños. Se incorporó un segundo ecógrafo, el cual fue donado por la fundación Bemberg. Se amplió el servicio de ecografía incorporando nuevo personal especializado.
  • Centro de Salud nº2 Don Andrés Martín, Barrio Foecyt. Obra de ampliación con construcción de dos consultorios y mantenimiento general del inmueble. Cuenta con servicio de oftalmología, el cual se amplió durante el año 2025.

La Dirección de Salud de la comuna cuenta con 90 personas que se desempeñan en distintos servicios. Se atiende anualmente a 70.000 vecinos.

Temas
Seguí leyendo

Godoy Cruz: le robó el auto a su padre, intentó escapar de la policía, pero lo detuvieron

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Godoy Cruz será sede de la selección de artistas para el Pre Cosquín 2025

Godoy Cruz organiza un encuentro de ilustración abierto a todo el público

El Municipio de Godoy Cruz y TOCCAFE impulsan un curso de barismo inicial

Facundo Ambrossi ganó la 4ª fecha de la temporada de pista: cómo sigue el torneo

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Godoy Cruz vibra con Vinilo Arizu: feria, música en vivo y sabores

LO QUE SE LEE AHORA
Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Te Puede Interesar

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes
DESARROLLO ECONÓMICO

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes

Por Soledad Maturano
Valdovino quedará preso por el femicidio de su ex pareja. Arriesga prisión perpetua. 
Investigación

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

Por Pablo Segura
La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza le dio media sanción este miércoles a la iniciativa oficialista, sin apoyo de la oposición.
Legislatura

Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público

Por Florencia Martinez del Rio