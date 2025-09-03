Godoy Cruz inauguró la ampliación del Centro Illia: atención más cómoda y eficiente

El intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli encabezó la inauguración de la refuncionalización y ampliación del Centro de Salud Dr. Arturo Illia, ubicado en Juncal 1890, de Villa del Parque . La apuesta del Municipio permitirá que los vecinos accedan a más y mejores servicios, en sintonía con el plan de obras que desarrolla la comuna.

"El centro Dr. Arturo Illia lleva el nombre de un referente de la salud en la Argentina , que supo poner la calidad de vida de la sociedad por encima de cualquier interés sectorial. Ampliamos y refuncionalizamos espacios para atender a más vecinos de forma integral y eficiente. Que esta semana sumemos consultorios, vacunatorio, sala de espera y ambientes más cómodos es una gran noticia para todas las familias de Godoy Cruz ", describió el intendente.

"Demostramos cada día que, con planificación y determinación, se puede. Tener servicios de salud de calidad al alcance de todos los vecinos es una prioridad absoluta de nuestra gestión" , añadió Costarelli.

Así, al espacio se han incorporado profesionales paulatinamente, con el propósito de brindar y diversificar la atención en salud integral.

Con esto se cuenta con servicio de cardiología y se sumó una profesional al servicio de ginecología. Además, forman parte del equipo dos médicos generales, una nutricionista, una puericultura, farmacéutica, técnica en farmacia, trabajo social, administración y personal de enfermería.

Las tareas realizadas permitieron ampliar en un 60% el número de consultorios del lugar. Además, se diferenció el sector de enfermería del de vacunación, con el foco puesto en la accesibilidad a la inmunización de la población.

image

Las obras en el Centro de Salud Illia en Godoy Cruz

De esta manera, se avanzó la construcción de:

Garita de seguridad y acceso al CIC por rampa, ubicada sobre calle juncal

Un vacunatorio con equipamiento.

Un depósito de guarda general.

Ampliación y refuncionalización del área administrativa.

Sala de estar para el personal.

Incorporación de cisterna para almacenamiento de agua con sistema presurizado.

Acondicionamiento de instalación eléctrica del edificio, que incluyó el aumento de potencia y el traslado de la pilastra y medidor para abastecer la demanda de refrigeración del inmueble, debido a la incorporación de aires acondicionados para cada consultorio.

Acondicionamiento de espacio de juegos infantiles, jardinería. cantero, acequias, aleros y pintura exterior

Por otra parte, también se refuncionalizó el edificio actual. Como resultado de esto, se logró establecer tres consultorios y una sala de espera; un salón de usos múltiples y dos salas de espera sectorizadas por los servicios.

El plazo de ejecución de la obra fue de seis meses, con un presupuesto de $42.243.379,27.

image

La inversión en los centros de salud municipales de Godoy Cruz

Centro de Salud nº1 Arturo Oñativia, Barrio Fuchs . La obra implicó la refuncionalizacion de la totalidad de la superficie, que es de más de 500 m2. Construcción de consultorios, farmacia, salas de espera, cocinas, SUM y baños. Se incorporó un segundo ecógrafo, el cual fue donado por la fundación Bemberg. Se amplió el servicio de ecografía incorporando nuevo personal especializado.

. La obra implicó la refuncionalizacion de la totalidad de la superficie, que es de más de 500 m2. Construcción de consultorios, farmacia, salas de espera, cocinas, SUM y baños. Se incorporó un segundo ecógrafo, el cual fue donado por la fundación Bemberg. Se amplió el servicio de ecografía incorporando nuevo personal especializado. Centro de Salud nº2 Don Andrés Martín, Barrio Foecyt. Obra de ampliación con construcción de dos consultorios y mantenimiento general del inmueble. Cuenta con servicio de oftalmología, el cual se amplió durante el año 2025.

La Dirección de Salud de la comuna cuenta con 90 personas que se desempeñan en distintos servicios. Se atiende anualmente a 70.000 vecinos.