el progenitor creía que estaba durmiendo

Godoy Cruz: le robó el auto a su padre, intentó escapar de la policía, pero lo detuvieron

Un insólito hecho ocurrió esta madrugada en Godoy Cruz con un menor que le robó el auto a su padre, generando una persecución policial.

Insólito episodio ocurrido en Godoy Cruz.

 Por Pablo Segura

Un insólito episodio ocurrió esta madrugada en Godoy Cruz cuando un menor de 15 años le robó el auto a su padre y luego la policía lo detuvo, tras una persecución, por realizar maniobras peligrosas, en tanto que, al momento de la aprehensión, el progenitor les desmentía a los efectivos que su hijo fuera el protagonista de la historia al creer que estaba durmiendo.

Todo ocurrió cerca de las 4.30 de este martes en Godoy Cruz, y la historia terminó en Ituzaingó y García, lugar en el que la policía, tras una breve persecución, logró detener al menor.

Tras la “aprehensión”, se le dio intervención al ETI para que inicie un proceso de abordaje sobre el menor que causó el hecho.

Según fuentes policiales, a la hora mencionada un llamado al CEO alertó sobre la presencia de un Renault Fluence que realizaba maniobras peligrosas por calles de Godoy Cruz.

Entonces, un móvil se dirigió al lugar y en Ituzaingó y Pringles, identificó al coche en cuestión. Pero al ordenarle al conductor que detuviera la marcha, este aceleró y escapó.

De esta forma se inició una persecución que duró apenas algunas cuadras, hasta que en Ituzaingó y García, el sospechoso dejó abandonado el coche e intentó escapar corriendo. Sin embargo, no lo logró.

Lo primero que hicieron los efectivos de la Policía de Mendoza fue realizar el control de alcoholemia, pero el resultado fue negativo. En ese mismo momento, los uniformados advirtieron que el sujeto era menor de edad. Luego se confirmó que tenía apenas 15 años y que el auto era de su padre, de 52 años.

Ante esto, los policías se comunicaron con el progenitor, quien en un primer momento negó que su hijo estuviera involucrado en el episodio, asegurando que estaba durmiendo en su habitación. Sin embargo, al caminar hacia ese lugar, confirmó que el menor no estaba.

Por directivas de la justicia, se le dio intervención al ETI, en tanto que el auto fue llevado a la Comisaría Séptima de Godoy Cruz.

