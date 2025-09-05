Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Policiales







Las autoridades policiales investigan un homicidio en Godoy Cruz ocurrido este viernes después del mediodía. Se trata de un hombre de 40 años al que la Policía de Mendoza encontró tendido en la calle.

La víctima fue Leonardo Nazareno Montecino, quien falleció después de las 14. El hombre presentaba antecedentes en hechos como robo simple y agravado, resistencia a la autoridad, amenazas con arma de fuego.

Cuando el personal policial arribó al lugar del hecho, en calle Darwin en cercanías de la Escuela Emaus, el hombre estaba tirado en la vía pública y tenía un sangrado en el tórax.

Los detalles del fallecimiento en Godoy Cruz Según el relevamiento de la Policía, el suceso ocurrió en medio de una pelea. A su vez, la esposa del fallecido agredió a los efectivos policiales, por lo que la detuvieron y la trasladaron a un hospital por signos de intoxicación alcohólica.

El personal médico constató el fallecimiento del hombre y detalló la existencia de “una herida punzo cortante debajo del esternón”. Las autoridades investigan los detalles y las circunstancias del hecho.