Raíces folklóricas

Godoy Cruz será sede de la selección de artistas para el Pre Cosquín 2025

Las audiciones se realizarán en el histórico Club Villa Hipódromo de Godoy Cruz y el público podrá disfrutar de una propuesta en cultura completa en septiembre.

Godoy Cruz sede del Pre Cosquín Folclore 2025.

Godoy Cruz sede del Pre Cosquín Folclore 2025.

Por Sitio Andino Departamentales

Ciertamente, entre el 20 y 21 de septiembre, a las 11.00 horas, en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo de Godoy Cruz se seleccionarán los bailarines y músicos que participarán en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, en representación de Mendoza.

Por primera vez, el lugar de encuentro se va a instalar en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo (Paso de los Andes 1508 y Ortiz). Con 107 años, la histórica institución abre sus puertas a las manifestaciones más arraigadas en nuestra cultura.

Lee además
El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz
Arte en Godoy Cruz.
Jornada artística

Godoy Cruz organiza un encuentro de ilustración abierto a todo el público

Una feria de artesanos y Foodtrucks se suman a la propuesta en Godoy Cruz

Mientras tanto, los interesados en ser parte del certamen tendrán tiempo de inscribirse hasta el día 18 de septiembre, entrando en el formulario online. Dicha inscripción se paga ingresando a esta página

Asimismo, el público que desee asistir, podrá comprar sus tickets en Entradaweb. Los mayores de 13 años deberán abonar su entrada.

Nuestra cultura se manifiesta en Godoy Cruz

En todas sus ediciones, esta competencia busca reconocer el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas en música, canto y danza de raíz popular. Los participantes del rubro musical tendrán sus audiciones el día 20 y las acreditaciones arrancan a las 8:30. Los jurados son Ini Ceverino y Martin Barros

Por otro lado, la danza dirá presente el domingo 21 y sus representantes deberán registrarse a partir de la misma hora. Los encargados de evaluar esta categoría serán Sergio "Colo" Zalazar , Mónica Machado, Héctor Moreno y Alberto “Beto” Giménez.

Finalmente, el tercer fin de semana de septiembre se verá reflejado el amor por nuestras raíces, con la gracia y dedicación de un gran número de hacedores culturales. Por informes y consultas: [email protected] o al 2616999032 (Yesica Mendoza).

image

Estos son los premios en Godoy Cruz del Pre Cosquín 2026

  • Solista vocal: 220.000 pesos.

  • Dúo vocal: 260.000 pesos.

  • Conjunto vocal: 370.000 pesos.

  • Solista instrumental: 220.000 pesos.

  • Conjunto instrumental: 370.000 pesos.

  • Solista de malambo masculino: 220.000 pesos.

  • Conjunto de malambo: 370.000 pesos.

  • Pareja de baile tradicional: 240.000 pesos.

  • Pareja de baile estilizada: 340.000 pesos.

  • Conjunto de danza folklórica: 370.000 pesos.

  • Canción inédita: 220.000 pesos.

  • Solista de malambo femenino: 220.000 pesos.

También, a lo largo de las 2 jornadas se brindarán diferentes menciones por fuera de la competencia oficial, como “Mejor coreógrafo”; “Mejor participante en música”; “Mejor participante en danza” y “Mejor puesta en escena”.

Temas
Seguí leyendo

El Municipio de Godoy Cruz y TOCCAFE impulsan un curso de barismo inicial

Facundo Ambrossi ganó la 4ª fecha de la temporada de pista: cómo sigue el torneo

Grave accidente vial con un colectivo en el Acceso Sur de Godoy Cruz

Godoy Cruz vibra con Vinilo Arizu: feria, música en vivo y sabores

Vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a controles médicos gratuitos

Atención: vuelven a aplicar restricciones al Metrotranvía por el partido de Godoy Cruz

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

El desarrollo cultural de Godoy Cruz: el museo que no podés dejar de visitar

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo Polo de Educación Superior en General Alvear. video
Inversión histórica en el Sur mendocino

General Alvear apuesta al futuro con un Polo Educativo sustentable e innovador

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo del Brinco de este domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1317 del domingo 31 de agosto

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este 1º de septiembre. 
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre.
El clima

Tras la nieve, lluvia y granizo, así estará el pronóstico del tiempo en Mendoza este 1 de septiembre

Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia. 
intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Te Puede Interesar

Imagen generada con IA
Tensión cambiaria

El mercado arranca septiembre con el dólar en alza y un fuerte desafío al Gobierno

Por Marcelo López Álvarez
La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento.
Salud privada

La atención médica en Mendoza vuelve a tener un nuevo aumento

Por Natalia Mantineo
Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Por Cecilia Zabala