Godoy Cruz será sede de la selección de artistas para el Pre Cosquín 2025

Ciertamente, entre el 20 y 21 de septiembre, a las 11.00 horas, en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo de Godoy Cruz se seleccionarán los bailarines y músicos que participarán en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, en representación de Mendoza.
Por primera vez, el lugar de encuentro se va a instalar en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo (Paso de los Andes 1508 y Ortiz). Con 107 años, la histórica institución abre sus puertas a las manifestaciones más arraigadas en nuestra cultura.
Una feria de artesanos y Foodtrucks se suman a la propuesta en Godoy Cruz
Mientras tanto, los interesados en ser parte del certamen tendrán tiempo de inscribirse hasta el día 18 de septiembre, entrando en el formulario online. Dicha inscripción se paga ingresando aesta página
Asimismo, el público que desee asistir, podrá comprar sus tickets en Entradaweb. Los mayores de 13 años deberán abonar su entrada.
Nuestra cultura se manifiesta en Godoy Cruz
En todas sus ediciones, esta competencia busca reconocer el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas en música, canto y danza de raíz popular. Los participantes del rubro musical tendrán sus audiciones el día 20 y las acreditaciones arrancan a las 8:30. Los jurados son Ini Ceverino y Martin Barros
Por otro lado, la danza dirá presente el domingo 21 y sus representantes deberán registrarse a partir de la misma hora. Los encargados de evaluar esta categoría serán Sergio "Colo" Zalazar , Mónica Machado, Héctor Moreno y Alberto “Beto” Giménez.
Finalmente, el tercer fin de semana de septiembre se verá reflejado el amor por nuestras raíces, con la gracia y dedicación de un gran número de hacedores culturales. Por informes y consultas: [email protected] o al 2616999032 (Yesica Mendoza).
image
Estos son los premios en Godoy Cruz del Pre Cosquín 2026
Solista vocal: 220.000 pesos.
Dúo vocal: 260.000 pesos.
Conjunto vocal: 370.000 pesos.
Solista instrumental: 220.000 pesos.
Conjunto instrumental: 370.000 pesos.
Solista de malambo masculino: 220.000 pesos.
Conjunto de malambo: 370.000 pesos.
Pareja de baile tradicional: 240.000 pesos.
Pareja de baile estilizada: 340.000 pesos.
Conjunto de danza folklórica: 370.000 pesos.
Canción inédita: 220.000 pesos.
Solista de malambo femenino: 220.000 pesos.
También, a lo largo de las 2 jornadas se brindarán diferentes menciones por fuera de la competencia oficial, como “Mejor coreógrafo”; “Mejor participante en música”; “Mejor participante en danza” y “Mejor puesta en escena”.