Godoy Cruz será sede de la selección de artistas para el Pre Cosquín 2025

Ciertamente, entre el 20 y 21 de septiembre, a las 11.00 horas , en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo de Godoy Cruz se seleccionarán los bailarines y músicos que participarán en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín , en representación de Mendoza.

Por primera vez, el lugar de encuentro se va a instalar en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo (Paso de los Andes 1508 y Ortiz) . Con 107 años, la histórica institución abre sus puertas a las manifestaciones más arraigadas en nuestra cultura .

Mientras tanto, los interesados en ser parte del certamen tendrán tiempo de inscribirse hasta el día 18 de septiembre , entrando en el formulario online . Dicha inscripción se paga ingresando a esta página

Asimismo, el público que desee asistir, podrá comprar sus tickets en Entradaweb . Los mayores de 13 años deberán abonar su entrada .

Nuestra cultura se manifiesta en Godoy Cruz

En todas sus ediciones, esta competencia busca reconocer el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas en música, canto y danza de raíz popular. Los participantes del rubro musical tendrán sus audiciones el día 20 y las acreditaciones arrancan a las 8:30. Los jurados son Ini Ceverino y Martin Barros

Por otro lado, la danza dirá presente el domingo 21 y sus representantes deberán registrarse a partir de la misma hora. Los encargados de evaluar esta categoría serán Sergio "Colo" Zalazar , Mónica Machado, Héctor Moreno y Alberto “Beto” Giménez.

Finalmente, el tercer fin de semana de septiembre se verá reflejado el amor por nuestras raíces, con la gracia y dedicación de un gran número de hacedores culturales. Por informes y consultas: [email protected] o al 2616999032 (Yesica Mendoza).

image

Estos son los premios en Godoy Cruz del Pre Cosquín 2026

Solista vocal: 220.000 pesos.

Dúo vocal: 260.000 pesos.

Conjunto vocal: 370.000 pesos.

Solista instrumental: 220.000 pesos.

Conjunto instrumental: 370.000 pesos.

Solista de malambo masculino: 220.000 pesos.

Conjunto de malambo: 370.000 pesos.

Pareja de baile tradicional: 240.000 pesos.

Pareja de baile estilizada: 340.000 pesos.

Conjunto de danza folklórica: 370.000 pesos.

Canción inédita: 220.000 pesos.

Solista de malambo femenino: 220.000 pesos.

También, a lo largo de las 2 jornadas se brindarán diferentes menciones por fuera de la competencia oficial, como “Mejor coreógrafo”; “Mejor participante en música”; “Mejor participante en danza” y “Mejor puesta en escena”.