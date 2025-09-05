En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.

Un joven de 21 años que circulaba en moto fue víctima en un grave accidente vial ocurrido este viernes por la mañana en plena Ciudad de Mendoza , cuando un auto que cruzó en rojo lo embistió y luego se fugó de la escena, por lo que el damnificado debió ser atendido por fracturas.

El accidente vial ocurrió a las 6 de este viernes en Rondeau y Gobernador González, en plena Ciudad de Mendoza y la víctima fue identificada como Isaías Sivero (21), quien quedó internado en el brazo izquierdo.

En tanto que a través de las cámaras de seguridad la policía pudo identificar al coche que participó del siniestro y se fugó, siendo este un Fiat Palio, cuya patente ya está en manos de los investigadores.

De acuerdo a la reconstrucción del siniestro, la moto circulaba por Rondeau de oeste a este y al llegar al cruce con la Costanera, en el ingreso al Nudo Vial, fue embestida por un Fiat Palio que cruzó en rojo.

Choque moto nudo vial Grave accidente vial en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Tras el impacto, el coche aceleró y escapó de la escena, en tanto que el motociclista quedó tendido en la calle, con graves heridas.

El joven fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, y el personal le diagnosticó una fractura en el brazo izquierdo, por lo que fue derivado al Central, donde quedó internado.

Mientras tanto, con los datos mencionados, la policía comenzó a buscar al responsable del accidente vial. Los investigadores afirmaron que el acusado está identificado, aunque aún no fue detenido.