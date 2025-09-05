la víctima quedó internada

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Un joven motociclista fue embestido por un automovilista que cruzó en rojo y se fugó. El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.

 Por Pablo Segura

Un joven de 21 años que circulaba en moto fue víctima en un grave accidente vial ocurrido este viernes por la mañana en plena Ciudad de Mendoza, cuando un auto que cruzó en rojo lo embistió y luego se fugó de la escena, por lo que el damnificado debió ser atendido por fracturas.

El accidente vial ocurrió a las 6 de este viernes en Rondeau y Gobernador González, en plena Ciudad de Mendoza y la víctima fue identificada como Isaías Sivero (21), quien quedó internado en el brazo izquierdo.

Lee además
El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos
Los clubes cumplen un rol vital en la inclusión social y deportiva video
Espacio Fundar

Clubes en Mendoza: motores sociales y deportivos que sostienen la inclusión

En tanto que a través de las cámaras de seguridad la policía pudo identificar al coche que participó del siniestro y se fugó, siendo este un Fiat Palio, cuya patente ya está en manos de los investigadores.

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

De acuerdo a la reconstrucción del siniestro, la moto circulaba por Rondeau de oeste a este y al llegar al cruce con la Costanera, en el ingreso al Nudo Vial, fue embestida por un Fiat Palio que cruzó en rojo.

Choque moto nudo vial
Grave accidente vial en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Grave accidente vial en el ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Tras el impacto, el coche aceleró y escapó de la escena, en tanto que el motociclista quedó tendido en la calle, con graves heridas.

El joven fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado, y el personal le diagnosticó una fractura en el brazo izquierdo, por lo que fue derivado al Central, donde quedó internado.

Mientras tanto, con los datos mencionados, la policía comenzó a buscar al responsable del accidente vial. Los investigadores afirmaron que el acusado está identificado, aunque aún no fue detenido.

Temas
Seguí leyendo

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

A 13 años del crimen de Johana Chacón, Mendoza la recuerda con memoria y justicia

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Ulpiano Suarez presentó su modelo de gestión en el Congreso de Ciudades Inteligentes

Conin corre por la niñez en Mendoza: cómo sumarse a la maratón solidaria 2025

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Las Más Leídas

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.
a la eternidad

Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales
Campo y transporte

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.
Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Por Sitio Andino Sociedad
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Por Florencia Martinez del Rio