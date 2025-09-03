Conin corre por la niñez en Mendoza: cómo sumarse a la maratón solidaria 2025

El próximo domingo 7 de septiembre de 2025, se realizará la maratón solidaria de la Cooperadora para la Nutrición Infantil( Conin) que había sido postergada el 31 de agosto. La largada será desde el Park Hyatt, y reunirá a corredores de distintas categorías y familias en una jornada deportiva y de ayuda comunitaria.
Conin invita a correr en Mendoza: fecha, horarios y todo lo que hay que saber
La acreditación y entrega de kits para los participantes se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre, de 11:00 a 17:00 horas, también en el Park Hyatt, mientras que la largada de la maratón tendrá lugar el domingo a las 10 horas.
Hasta el momento, se inscribieron más de 150 niños junto a competidores de 10 km, 5 km, caminata familiar de 2 km y la categoría Kids.
maratón conin cooperadora nutrición infantil
Cada participante de la maratón deberá entregar una caja de leche en polvo la cual se destinará a familias vulnerables.
El encuentro tiene un fin solidario: cada participante deberá entregar una caja de leche en polvo que será destinada a apoyar a familias vulnerables. En este sentido, la Fundación Conin participará de la jornada como parte de su trabajo contra la desnutrición infantil en Mendoza.
Además de la competencia, el evento ofrecerá un show en vivo de Ambrosio Cantú, finalista de Got Talent España 2024 y actual participante de La Voz Argentina 2025, lo que promete un cierre artístico para compartir en familia.
Se trata de una actividad con impacto provincial, por lo que se invita a la comunidad a disfrutar, correr y colaborar con una causa de gran trascendencia social. Las inscripciones se realizan por medio de este link.