Correr por una gran causa

Conin corre por la niñez en Mendoza: cómo sumarse a la maratón solidaria 2025

Más de 150 niños están inscriptos en la maratón solidaria de Mendoza. La actividad reunirá a familias y corredores en apoyo a la lucha contra la desnutrición.

La Cooperadora para la Nutrición Infantil﻿ hará su maratón solidaria este domingo.

La Cooperadora para la Nutrición Infantil﻿ hará su maratón solidaria este domingo.

Por Sitio Andino Sociedad

El próximo domingo 7 de septiembre de 2025, se realizará la maratón solidaria de la Cooperadora para la Nutrición Infantil( Conin) que había sido postergada el 31 de agosto. La largada será desde el Park Hyatt, y reunirá a corredores de distintas categorías y familias en una jornada deportiva y de ayuda comunitaria.

Conin invita a correr en Mendoza: fecha, horarios y todo lo que hay que saber

La acreditación y entrega de kits para los participantes se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre, de 11:00 a 17:00 horas, también en el Park Hyatt, mientras que la largada de la maratón tendrá lugar el domingo a las 10 horas.

Lee además
Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza, falleció a los 47 años. 
conmoción

Murió Germán Ejarque, un referente de la discapacidad en Mendoza
Dengue en Mendoza:  cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada.
Salud

Dengue en Mendoza: cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada

Hasta el momento, se inscribieron más de 150 niños junto a competidores de 10 km, 5 km, caminata familiar de 2 km y la categoría Kids.

maratón conin cooperadora nutrición infantil
Cada participante de la maratón deberá entregar una caja de leche en polvo la cual se destinará a familias vulnerables.

Cada participante de la maratón deberá entregar una caja de leche en polvo la cual se destinará a familias vulnerables.

El encuentro tiene un fin solidario: cada participante deberá entregar una caja de leche en polvo que será destinada a apoyar a familias vulnerables. En este sentido, la Fundación Conin participará de la jornada como parte de su trabajo contra la desnutrición infantil en Mendoza.

Además de la competencia, el evento ofrecerá un show en vivo de Ambrosio Cantú, finalista de Got Talent España 2024 y actual participante de La Voz Argentina 2025, lo que promete un cierre artístico para compartir en familia.

Se trata de una actividad con impacto provincial, por lo que se invita a la comunidad a disfrutar, correr y colaborar con una causa de gran trascendencia social. Las inscripciones se realizan por medio de este link.

maratón conin cooperadora nutrición infantil 2
Conin invita a su maratón solidaria 2025.

Conin invita a su maratón solidaria 2025.

Temas
Seguí leyendo

Cuándo es el Día de la Secretaria en Argentina

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 3 de septiembre

La medida que tomó el Gobierno Nacional para evitar otra muerte por fentanilo contaminado

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

3 de septiembre: se cumplen 85 años del nacimiento del escritor Eduardo Galeano

Por qué se celebra hoy, 3 de septiembre, Día Mundial de la Higiene: origen e importancia

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dengue en Mendoza:  cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada.
Salud

Dengue en Mendoza: cifras clave y un plan integral que busca anticiparse a la nueva temporada

Por Natalia Mantineo
Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Por Pablo Segura
El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza
MERCADO AUTOMOTOR

El patentamiento de automóviles descendió en agosto: los modelos más elegidos y el panorama en Mendoza

Por Soledad Maturano