Conin corre por la niñez en Mendoza: cómo sumarse a la maratón solidaria 2025

El próximo domingo 7 de septiembre de 2025 , se realizará la maratón solidaria de la Cooperadora para la Nutrición Infantil ( Conin ) que había sido postergada el 31 de agosto. La largada será desde el Park Hyatt , y reunirá a corredores de distintas categorías y familias en una jornada deportiva y de ayuda comunitaria.

La acreditación y entrega de kits para los participantes se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre , de 11:00 a 17:00 horas, también en el Park Hyatt, mientras que la largada de la maratón tendrá lugar el domingo a las 10 horas.

Hasta el momento, se inscribieron más de 150 niños junto a competidores de 10 km, 5 km, caminata familiar de 2 km y la categoría Kids .

El encuentro tiene un fin solidario: cada participante deberá entregar una caja de leche en polvo que será destinada a apoyar a familias vulnerables. En este sentido, la Fundación Conin participará de la jornada como parte de su trabajo contra la desnutrición infantil en Mendoza .

Además de la competencia, el evento ofrecerá un show en vivo de Ambrosio Cantú, finalista de Got Talent España 2024 y actual participante de La Voz Argentina 2025, lo que promete un cierre artístico para compartir en familia.

Se trata de una actividad con impacto provincial, por lo que se invita a la comunidad a disfrutar, correr y colaborar con una causa de gran trascendencia social. Las inscripciones se realizan por medio de este link.