Ocurrió en Buenos Aires

Ulpiano Suarez presentó su modelo de gestión en el Congreso de Ciudades Inteligentes

En la UBA, Ulpiano Suarez destacó las medidas de eficiencia, simplificación y beneficios fiscales que impulsan el crecimiento de la Ciudad de Mendoza.

Ulpiano Suarez junto a intendentes de Tucumán y Entre Ríos, en el Congreso de Ciudades Inteligentes.

Ulpiano Suarez junto a intendentes de Tucumán y Entre Ríos, en el Congreso de Ciudades Inteligentes.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó del IV Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes “+ Ciudades + Humanas + Innovadoras”, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales para debatir sobre innovación tecnológica, desarrollo sostenible e industrias creativas.

Mendoza en el Congreso de Ciudades Inteligentes

Este martes 2 y miércoles 3 de septiembre, el jefe comunal integró el panel “Innovación y oportunidades en grandes ciudades de Argentina”, donde expuso las estrategias aplicadas en la capital mendocina para fortalecer el clima de negocios, mejorar la calidad de vida y consolidar un modelo urbano basado en la sostenibilidad y la innovación. Compartió espacio con la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y el intendente de Concordia, Entre Ríos, Francisco Azcué.

Lee además
Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025.
Elecciones

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado
Ulpiano Suarez presentó un proyecto de ordenanza para establecer la obligatoriedad de los candidatos a intendente y concejales.
ciudad de mendoza

Ulpiano Suarez presentó el proyecto para que el debate entre candidatos sea obligatorio
ulpiano suarez congreso nacional de ciudades inteligentes en buenos aires 2
Ulpiano Suarez junto a sus pares de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y de Concordia, Entre Ríos, Francisco Azcué.

Ulpiano Suarez junto a sus pares de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y de Concordia, Entre Ríos, Francisco Azcué.

“Desde la Ciudad de Mendoza impulsamos políticas que promueven eficiencia, transparencia y alivio fiscal, para que nuestros vecinos y el sector privado encuentren un entorno favorable para invertir y crecer”, señaló Suarez.

En su ponencia titulada “Innovación para fortalecer el clima de negocios en la Ciudad de Mendoza, detalló medidas implementadas desde 2022: la reducción de 45 y luego de 57 tasas municipales que beneficiaron a más de 4000 comercios, la habilitación comercial en un día hábil y sin costo, la construcción a costo cero y beneficios fiscales para jubilados y pensionados. Estas iniciativas significaron un alivio fiscal anual superior a $950 millones.

El intendente también subrayó la importancia del talento como motor de desarrollo, la apuesta por servicios públicos de calidad y la transformación digital del municipio. “Con estas medidas logramos reducir costos, simplificar trámites y generar confianza para atraer inversiones”, expresó.

Avances en transparencia y datos abiertos

En el mismo marco, destacó los avances en transparencia fiscal, la posición de la capital mendocina entre las ciudades con menor presión tributaria del país y el cumplimiento total en el Índice de Datos Abiertos de la Open Knowledge Foundation Argentina.

ulpiano suarez congreso nacional de ciudades inteligentes en buenos aires 1
En su presentación, Ulpiano Suarez destacó medidas implementadas desde 2022 a la fecha, como la reducción de 45 tasas municipales con más de 4000 comercios beneficiados.

En su presentación, Ulpiano Suarez destacó medidas implementadas desde 2022 a la fecha, como la reducción de 45 tasas municipales con más de 4000 comercios beneficiados.

A nivel internacional, recordó que la Ciudad de Mendoza fue finalista del Premio Hábitat Latam 2025, obteniendo el tercer lugar entre más de 15.000 ciudades, y que se ubica entre las cuatro urbes argentinas mejor posicionadas en el ranking de Oxford Economics.

El congreso, organizado por la UBA y con apoyo de organismos nacionales e internacionales, abordó temas clave como movilidad sustentable, participación ciudadana, transformación digital e innovación urbana.

Ulpiano Suarez: “Una ciudad inteligente se construye con compromiso social”

“Es un orgullo representar a la Ciudad de Mendoza en este encuentro internacional. Creemos que una verdadera ciudad inteligente no solo se construye con tecnología, sino con el compromiso de garantizar un crecimiento con contenido social”, concluyó Ulpiano Suarez.

Temas
Seguí leyendo

Un municipio de Mendoza también tendrá debate obligatorio de candidatos

La Ciudad celebró el Día del Padre Mendocino con un emotivo acto y reconocimientos

Mendoza sorprende y se mete en el podio de las ciudades más innovadoras de Latinoamérica

Ulpiano Suarez lanzó una campaña solidaria destinada a las personas con discapacidad

Ulpiano Suarez entregó materiales deportivos y supervisó mejoras en el Gimnasio Municipal Nº1

Ulpiano Suarez anunció un plan de apoyo a personas con discapacidad y sus familias

Panaderías golpeadas: menos consumo y más competencia desleal en San Rafael

Luján de Cuyo afianza su liderazgo turístico con un acuerdo junto a Puerto Madryn

LO QUE SE LEE AHORA
Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana.
Temporal

Declaran la emergencia en Lavalle, tras la intensa lluvia del fin de semana

Las Más Leídas

El hecho ocurrió en la noche de este martes en el norte provincial
Tragedia vial

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Conmoción

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Dolor

Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

Te Puede Interesar

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

Por Sitio Andino Sociedad
Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público
Fuertes críticas

Jorge Difonso dijo que su bloque votará en contra del proyecto para modificar el estatuto del empleado público

Por Cecilia Zabala
Imagen generada con IA
Economia y elecciones

El precio del tiempo: el Gobierno sacrifica dólares y credibilidad para llegar a octubre

Por Marcelo López Álvarez