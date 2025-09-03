Ulpiano Suarez presentó su modelo de gestión en el Congreso de Ciudades Inteligentes

Ulpiano Suarez junto a intendentes de Tucumán y Entre Ríos, en el Congreso de Ciudades Inteligentes.

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , participó del IV Congreso Internacional de Ciudades Inteligentes “+ Ciudades + Humanas + Innovadoras”, realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA . El encuentro reunió a referentes nacionales e internacionales para debatir sobre innovación tecnológica , desarrollo sostenible e industrias creativas .

Este martes 2 y miércoles 3 de septiembre , el jefe comunal integró el panel “Innovación y oportunidades en grandes ciudades de Argentina” , donde expuso las estrategias aplicadas en la capital mendocina para fortalecer el clima de negocios, mejorar la calidad de vida y consolidar un modelo urbano basado en la sostenibilidad y la innovación . Compartió espacio con la intendenta de San Miguel de Tucumán , Rossana Chahla , y el intendente de Concordia, Entre Ríos , Francisco Azcué .

“Desde la Ciudad de Mendoza impulsamos políticas que promueven eficiencia, transparencia y alivio fiscal, para que nuestros vecinos y el sector privado encuentren un entorno favorable para invertir y crecer”, señaló Suarez.

Ulpiano Suarez junto a sus pares de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y de Concordia, Entre Ríos, Francisco Azcué.

En su ponencia titulada “Innovación para fortalecer el clima de negocios en la Ciudad de Mendoza ” , detalló medidas implementadas desde 2022: la reducción de 45 y luego de 57 tasas municipales que beneficiaron a más de 4000 comercios, la habilitación comercial en un día hábil y sin costo, la construcción a costo cero y beneficios fiscales para jubilados y pensionados. Estas iniciativas significaron un alivio fiscal anual superior a $950 millones .

El intendente también subrayó la importancia del talento como motor de desarrollo, la apuesta por servicios públicos de calidad y la transformación digital del municipio. “Con estas medidas logramos reducir costos, simplificar trámites y generar confianza para atraer inversiones”, expresó.

Avances en transparencia y datos abiertos

En el mismo marco, destacó los avances en transparencia fiscal, la posición de la capital mendocina entre las ciudades con menor presión tributaria del país y el cumplimiento total en el Índice de Datos Abiertos de la Open Knowledge Foundation Argentina.

ulpiano suarez congreso nacional de ciudades inteligentes en buenos aires 1 En su presentación, Ulpiano Suarez destacó medidas implementadas desde 2022 a la fecha, como la reducción de 45 tasas municipales con más de 4000 comercios beneficiados. Prensa Ciudad de Mendoza.

A nivel internacional, recordó que la Ciudad de Mendoza fue finalista del Premio Hábitat Latam 2025, obteniendo el tercer lugar entre más de 15.000 ciudades, y que se ubica entre las cuatro urbes argentinas mejor posicionadas en el ranking de Oxford Economics.

El congreso, organizado por la UBA y con apoyo de organismos nacionales e internacionales, abordó temas clave como movilidad sustentable, participación ciudadana, transformación digital e innovación urbana.

Ulpiano Suarez: “Una ciudad inteligente se construye con compromiso social”

“Es un orgullo representar a la Ciudad de Mendoza en este encuentro internacional. Creemos que una verdadera ciudad inteligente no solo se construye con tecnología, sino con el compromiso de garantizar un crecimiento con contenido social”, concluyó Ulpiano Suarez.