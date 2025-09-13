El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Por Luis Calizaya







Pronosticado para este sábado, el viento Zonda comenzó con ráfagas leves cerca de las 10 de la mañana y rápidamente se intensificó en el Valle de Uco. Aunque el fenómeno también afecta a la precordillera y al sur provincial, en San Carlos varias actividades fueron suspendidas, entre ellas la tradicional "Farándula Estudiantil".

El Zonda llegó con fuerza al Valle de Uco Con temperaturas que alcanzarían los 27 grados, las primeras ráfagas llegaron desde la precordillera Sur, el Valle de Uspallata y el oeste de Luján. Luego, desde las 10, el viento avanzó hacia Malargüe, el sur de ese departamento y el sur del Valle de Uco, con velocidades estimadas de entre 40 y 45 km/h pasado el mediodía.

Se prevé que el fenómeno se extienda hasta las 18 del sábado, aunque hacia la noche ingresará un frente frío con viento ventoso que podría prolongarse hasta las 3 de la madrugada.

Zonda - Valle de Uco (1) Defensa Civil recomienda tomar precaución a la población ante el Zonda. Por el zonda, San Carlos suspende la "Farándula Estudiantil" En San Carlos, el viento cálido acompañado de polvo y ráfagas intensas obligó a suspender varias actividades municipales, incluida la "Farándula Estudiantil", previa a los festejos del Día del Estudiante y la Primavera del 21 de septiembre.

Defensa Civil recomendó extremar precauciones por la posible caída de árboles, la baja visibilidad y el riesgo de accidentes de tránsito. El fenómeno también comenzó a sentirse en el resto de los departamentos del Valle de Uco. Pronóstico extendido para Mendoza Domingo 14 de septiembre : algo nublado, descenso de temperatura y vientos moderados del sur. Inestable en cordillera. Máxima: 22°C. Mínima: 14°C.

: algo nublado, descenso de temperatura y vientos moderados del sur. Inestable en cordillera. Máxima: 22°C. Mínima: 14°C. Lunes 15 de septiembre : poca nubosidad, ascenso de temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 23°C. Mínima: 10°C.

: poca nubosidad, ascenso de temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 23°C. Mínima: 10°C. Martes 16 de septiembre: cielo algo nublado, ascenso de temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 27°C. Mínima: 12°C.