Exportaciones argentinas: La Pampa Húmeda se enfría, San Juan y Neuquén crecen sin parar ¿y Mendoza?

El desempeño de las exportaciones de la Argentina durante el primer semestre de 2025 muestra avances desiguales entre regiones. Según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , las ventas externas de bienes alcanzaron los 39.742 millones de dólares , lo que significó un incremento del 4% en relación con el mismo período de 2024.

El dato global positivo encubre fuertes contrastes entre provincias y sectores productivos. Mientras algunas jurisdicciones logran aprovechar la demanda internacional en rubros como minería, hidrocarburos o alimentos procesados , otras acusan retrocesos que limitan la performance exportadora.

Con una participación del 70,2% del total nacional , la región Pampeana ratificó su papel como epicentro del comercio exterior argentino . Sin embargo, su crecimiento fue apenas marginal: 0,4% interanual . Dentro de este bloque, la provincia de Buenos Aires concentró el 51,4% de las exportaciones pampeanas y sumó 14.344 millones de dólares , con sustento en la industria automotriz y el complejo oleaginoso .

Córdoba registró una leve mejora de 0,4% , en tanto que Santa Fe evidenció un retroceso del 1,4% producto de la caída en subproductos agroindustriales. El contraste lo aportó Entre Ríos , que logró un salto del 16,5% apoyado en cereales y manufacturas alimenticias . También La Pampa se destacó, con una suba del 2,8% , aunque su incidencia en el total resulta reducida.

La Pampa Húmeda, pese a ser el pilar de las ventas externas argentinas, exhibe señales de estancamiento que plantean dudas sobre su capacidad para sostener la expansión futura.

Patagonia: el envión de los hidrocarburos

La región patagónica fue la de mayor dinamismo relativo. Con 5.816 millones de dólares exportados, representó el 14,6% del total nacional y registró un incremento del 15,6%.

El impulso estuvo liderado por Neuquén, que creció un 17,6% gracias al petróleo crudo, y acompañado por Santa Cruz y Tierra del Fuego, con alzas superiores al 19%. Chubut, por su parte, se benefició del sostenido crecimiento del sector hidrocarburífero. En conjunto, los combustibles y la energía representaron más del 60% de las ventas externas patagónicas, lo que reafirma la dependencia de la región respecto de un recurso estratégico pero vulnerable a las oscilaciones de precios internacionales.

Cuyo: el despegue minero de San Juan

El caso más llamativo del semestre fue el de la región cuyana, que registró exportaciones por 2.164 millones de dólares, con un incremento del 23,4%, el mayor de todas las regiones.

El motor del crecimiento fue San Juan, que duplicó sus ventas externas de minerales y se consolidó como el principal actor cuyano, con más de la mitad del total regional. Mendoza, en cambio, mantuvo un desempeño casi neutro, con un crecimiento de apenas 0,4%, sostenido en vinos y alimentos procesados. San Luis fue la contracara, con una contracción del 4,1%.

La trayectoria cuyana confirma la centralidad que ha adquirido la minería en la matriz exportadora del oeste argentino, con especial protagonismo de metales preciosos y derivados.

¿Qué pasa con Mendoza?

En el caso de Mendoza, las exportaciones del primer semestre de 2025 totalizaron 737 millones de dólares, con un leve incremento del 0,4% interanual. El desempeño estuvo marcado por la continuidad de su histórica especialización vitivinícola: el rubro bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre concentró 281 millones de dólares, consolidándose como el principal subrubro provincial.

Los principales destinos fueron el Mercosur (250 millones), el bloque USMCA integrado por Estados Unidos, México y Canadá (177 millones), y el grupo denominado “Resto de ALADI” (93 millones), lo que muestra una orientación diversificada aunque aún con fuerte dependencia de la región sudamericana.

Más allá del pilar vitivinícola que viene en descenso, el perfil exportador mendocino exhibió contrastes significativos. El sector de máquinas y aparatos eléctricos sufrió una fuerte contracción del 38,2%, reduciendo su peso al 2,7% del total provincial. En cambio, algunos subrubros mostraron dinamismo: el ítem “resto de combustibles” creció un 27,4%, mientras que las frutas secas y procesadas avanzaron un 13,1%, confirmando la vigencia de segmentos complementarios a la agroindustria del vino.

El balance general refleja tanto las fortalezas tradicionales como los desafíos de diversificación que enfrenta la provincia para sostener su presencia en los mercados externos.

NOA: litio en alza, pero contrastes provinciales

El Noroeste argentino (NOA) exhibió un crecimiento del 4,8% interanual, con exportaciones por 2.405 millones de dólares. La expansión, sin embargo, mostró fuertes disparidades internas.

Jujuy y Catamarca protagonizaron avances notables gracias al auge del litio, con aumentos de 24,5% y 21,1%, respectivamente. Pero La Rioja sufrió una caída abrupta del 32,2%, mientras Santiago del Estero retrocedió 6,7%. Salta y Tucumán aportaron crecimientos leves que no lograron revertir la heterogeneidad del bloque.

El perfil del NOA continúa marcado por la preeminencia de los productos primarios, aunque se observó un repunte de las manufacturas de origen industrial, con una suba cercana al 22%.

NEA: un aporte modesto pero en expansión

El Noreste argentino (NEA) alcanzó exportaciones por 641 millones de dólares, con un crecimiento del 9,4%. Misiones aportó el 40,9% del total regional, apoyada en la producción forestal, papel y yerba mate. Corrientes, con un incremento del 34,2%, se destacó por sus cereales y químicos. En cambio, Chaco retrocedió 7,4% debido a la menor colocación de algodón, mientras Formosa, pese a su baja incidencia, repuntó 28,4%.

El NEA continúa siendo la región de menor peso relativo en la balanza exportadora, aunque su diversificación en productos primarios y forestales aporta un matiz complementario a la estructura nacional.

Socios comerciales y perspectivas

En cuanto a destinos, Brasil ratificó su lugar como principal socio, al concentrar el 18,2% de las exportaciones argentinas, seguido por India (7,4%), China (7,1%) y Chile (5,2%). La creciente diversificación hacia Asia se afianza como tendencia estructural.

Más allá de la mejora del 4% a nivel agregado, el informe del INDEC refleja la heterogeneidad estructural del comercio exterior argentino. La región pampeana combina agroindustria y manufacturas con señales de fatiga; la Patagonia depende fuertemente de los hidrocarburos; Cuyo encuentra en la minería su motor más potente; y el NOA se posiciona con fuerza en el segmento del litio.

El desafío de mediano plazo será ampliar la base exportadora, con mayor valor agregado y menor dependencia de productos básicos. La capacidad de cada provincia para consolidar sectores dinámicos y conquistar nuevos mercados será determinante para sostener el crecimiento en un escenario global cada vez más competitivo.