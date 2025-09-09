Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por Zonda

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por viento

Este martes, la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó la suspensión de clases en el sur mendocino. La medida fue tomada debido a las condiciones climáticas adversas.

"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza", indica el comunicado.

Qué zona no tendrá clases La decisión afecta a las escuelas ubicadas en el departamento de Malargüe, en los turnos vespertino y nocturno, de todos los niveles y modalidades.

La medida se tomó debido a la presencia de viento Zonda en el sur mendocino. En el resto de la provincia las actividades educativas se desarrollan con normalidad.

