Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por Zonda

Este martes, la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó la suspensión de clases en el sur mendocino. La medida fue tomada debido a las condiciones climáticas adversas.
La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó la medida por las condiciones climáticas. Conocé qué departamentos no tendrán clases.
"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza", indica el comunicado.
La decisión afecta a las escuelas ubicadas en el departamento de Malargüe, en los turnos vespertino y nocturno, de todos los niveles y modalidades.
La medida se tomó debido a la presencia de viento Zonda en el sur mendocino. En el resto de la provincia las actividades educativas se desarrollan con normalidad.