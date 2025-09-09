Atención

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por Zonda

La Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó la medida por las condiciones climáticas. Conocé qué departamentos no tendrán clases.

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por viento

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por viento

Por Sitio Andino Departamentales

Este martes, la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó la suspensión de clases en el sur mendocino. La medida fue tomada debido a las condiciones climáticas adversas.

"La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza", indica el comunicado.

Lee además
Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre
Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.
Temporal

Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias

Qué zona no tendrá clases

La decisión afecta a las escuelas ubicadas en el departamento de Malargüe, en los turnos vespertino y nocturno, de todos los niveles y modalidades.

La medida se tomó debido a la presencia de viento Zonda en el sur mendocino. En el resto de la provincia las actividades educativas se desarrollan con normalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/educultuydge/status/1965504996423991728&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Suspensión de clases presenciales por lluvias y nevadas en varios departamentos de Mendoza

La agricultura de Mendoza en alerta por el impacto de las medidas económicas nacionales

La Ciudad de Mendoza lanza un ciclo de capacitaciones gratuitas y con gran salida laboral

Emir Félix llamó a que Mendoza ratifique en octubre el mensaje que dio Buenos Aires

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

General Alvear se prepara para celebrar la primera Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

Suspensiones y caída de ventas: el incierto panorama del comercio en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
Emir Félix llamó a que Mendoza ratifique en octubre el mensaje que dio Buenos Aires. video
Elecciones 2025

Emir Félix llamó a que Mendoza ratifique en octubre el mensaje que dio Buenos Aires

Las Más Leídas

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

La obra que inaguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial.
Acto oficial

La obra que inauguró Godoy Cruz para mejorar el tránsito en la Zona Industrial

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén. Imagen ilustrativa
En un descampado

Investigan la aparición de un cadáver calcinado en Guaymallén

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

Te Puede Interesar

Mendoza avanza con el Tren de Cercanías: Cornejo lanzó la licitación y reveló detalles del proyecto
conectividad

Mendoza avanza con el Tren de Cercanías: Cornejo lanzó la licitación y reveló detalles del proyecto

Por Cecilia Zabala
Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por viento
Atención

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por Zonda

Por Sitio Andino Departamentales
El Senado aprobó el pliego enviado por el gobernador Alfredo Cornejo para que Andrea Molina sea la nueva vocal del Honorable Tribunal de Cuentas.
Legislatura

El Honorable Tribunal de Cuentas incorporará a Andrea Molina, postulada por Alfredo Cornejo

Por Florencia Martinez del Rio