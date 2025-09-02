Temporal

Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias

La suspensión de las clases presenciales en el establecimiento tiene que ver con las malas condiciones edilicias en las que se encuentra el lugar.

Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.

Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.

 Por Natalia Mantineo

La intensa lluvia que azotó la provincia de Mendoza el pasado fin de semana provocó serios daños en la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz, lo que obligó a la suspensión de las clases presenciales para sus 900 alumnos. Frente al panorama, los estudiantes continuaron sus estudios a través de la modalidad virtual.

Según informó a radio Aconcagua, Celina Vergara, la directora del establecimiento, el edificio sufrió severos daños en su mampostería. Aunque la escuela ya estaba en proceso de reparaciones "históricas" -como la renovación de baños y cocina-, las recientes lluvias agravaron la situación.

Lee además
La medida afectará las clases del turno mañana debido a la intransitabilidad de varios caminos
Atención

Suspensión de clases presenciales por lluvias y nevadas en varios departamentos de Mendoza
Mar del Plata: el destino perfecto para disfrutar del deporte
Todo el año

Mar del Plata: el destino perfecto para disfrutar del deporte

Las autoridades confirmaron que el próximo miércoles, los alumnos podrán retornar al establecimiento.

Sin embargo, los responsables advirtieron que "no se intervendrán otras áreas por el momento, ya que no representan un riesgo inmediato".

Por otro lado, Carlos Daparo, subsecretario de Infraestructura Escolar, informó a Sitio Andino, que "el resto de las reparaciones, incluyendo el recambio de techos, se realizará en una obra de fondo programada para diciembre".

La idea es renovar por completo los techos de todo el establecimiento escolar, algo que hasta el momento no se había hecho. Los trabajos se realizarán respetando la preservación patrimonial y la inversión inicial será de unos 800 a 1000 millones de pesos.

escuela rawson 3
Clases suspendidas en la escuela Rawson por daños en su edificio.

Clases suspendidas en la escuela Rawson por daños en su edificio.

En busca de responsables: críticas a la DGE

La situación en la escuela provocó una fuerte crítica de la candidata a Diputada nacional, Marisa Uceda, quien responsabilizó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

Embed

A través de su cuenta en la red social X, Uceda afirmó que los daños en el techo son "el resultado directo del ajuste en infraestructura educativa".

La legisladora acusó a las autoridades de mirar "para otro lado mientras recortan presupuesto donde más se necesita" y sostuvo que el abandono de las escuelas es una "política deliberada".

En su publicación, finalizó: "La educación pública no se defiende solo con discursos, se defiende con inversión, con trabajo y con dignidad".

Temas
Seguí leyendo

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

Argentina registró 164 femicidios en 2025 y Mendoza se ubicó entre las provincias más afectadas

Cuándo festejan su día los Empleados de Comercio y qué impacto tendrá en Mendoza

Mendoza se subió al podio del Torneo Federal de Chefs: quiénes son los galardonados y qué cocinaron

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de septiembre

Día de la Industria en Argentina: por qué se recuerda el 2 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre
Oficial

El Gobierno oficializó un nuevo feriado: cuándo se pasa el del 12 de octubre

El paradero de Daniel Segura en París fue confirmado tras horas de incertidumbre
Lo buscaron por más de 24 horas

Tras una intensa búsqueda, apareció el mendocino que estaba perdido en París

Te Puede Interesar

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios.
Medida

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios

Por Sitio Andino Economía
Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.
Temporal

Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias

Por Natalia Mantineo
El gobernador Alfredo Cornejo busca créditos para implementar el sistema EDUTEC en las escuelas de la provincia de Mendoza. 
Oficializado

La provincia de Mendoza planea una deuda por U$S160 millones para digitalizar la salud y la educación

Por Cecilia Zabala