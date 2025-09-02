Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.

La intensa lluvia que azotó la provincia de Mendoza el pasado fin de semana provocó serios daños en la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz, lo que obligó a la suspensión de las clases presenciales para sus 900 alumnos. Frente al panorama, los estudiantes continuaron sus estudios a través de la modalidad virtual.
Según informó a radio Aconcagua, Celina Vergara, la directora del establecimiento, el edificio sufrió severos daños en su mampostería. Aunque la escuela ya estaba en proceso de reparaciones "históricas" -como la renovación de baños y cocina-, las recientes lluvias agravaron la situación.
Sin embargo, los responsables advirtieron que "no se intervendrán otras áreas por el momento, ya que no representan un riesgo inmediato".
Por otro lado, Carlos Daparo, subsecretario de Infraestructura Escolar, informó a Sitio Andino, que "el resto de las reparaciones, incluyendo el recambio de techos, se realizará en una obra de fondo programada para diciembre".
La idea es renovar por completo los techos de todo el establecimiento escolar, algo que hasta el momento no se había hecho. Los trabajos se realizarán respetando la preservación patrimonial y la inversión inicial será de unos 800 a 1000 millones de pesos.
escuela rawson 3
Clases suspendidas en la escuela Rawson por daños en su edificio.
En busca de responsables: críticas a la DGE
La situación en la escuela provocó una fuerte crítica de la candidata a Diputada nacional, Marisa Uceda, quien responsabilizó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.