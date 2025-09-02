Una escuela de Godoy Cruz suspendió las clases presenciales por los daños registrados tras las lluvias.

La intensa lluvia que azotó la provincia de Mendoza el pasado fin de semana provocó serios daños en la escuela Guillermo Rawson de Godoy Cruz , lo que obligó a la suspensión de las clases presenciales para sus 900 alumnos. Frente al panorama, los estudiantes continuaron sus estudios a través de la modalidad virtual.

Según informó a radio Aconcagua , Celina Vergara, la directora del establecimiento, el edificio sufrió severos daños en su mampostería . Aunque la escuela ya estaba en proceso de reparaciones "históricas" -como la renovación de baños y cocina-, las recientes lluvias agravaron la situación.

Las autoridades confirmaron que el próximo miércoles, los alumnos podrán retornar al establecimiento.

Tras los daños registrados, autoridades de Infraestructura Escolar se presentó en el lugar este martes para evaluar el panorama. Luego del relevamiento, se decidió retirar los cielorrasos dañados que se encontraban en la galería. Además, se reparará una cisterna de agua que presenta filtraciones y causa daños en los techos.

Sin embargo, los responsables advirtieron que "no se intervendrán otras áreas por el momento, ya que no representan un riesgo inmediato".

Por otro lado, Carlos Daparo, subsecretario de Infraestructura Escolar, informó a Sitio Andino, que "el resto de las reparaciones, incluyendo el recambio de techos, se realizará en una obra de fondo programada para diciembre".

La idea es renovar por completo los techos de todo el establecimiento escolar, algo que hasta el momento no se había hecho. Los trabajos se realizarán respetando la preservación patrimonial y la inversión inicial será de unos 800 a 1000 millones de pesos.

En busca de responsables: críticas a la DGE

La situación en la escuela provocó una fuerte crítica de la candidata a Diputada nacional, Marisa Uceda, quien responsabilizó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y al ministro de Educación, Tadeo García Zalazar.

Embed Escuela Rawson, #GodoyCruz.



Hoy sus techos amanecieron caídos. Eso que se desploma sobre las cabezas de nuestros pibes no es solo mampostería: es el resultado directo del ajuste en infraestructura educativa.



Cornejo y Tadeo García Zalazar, alineados con Milei, miran para… pic.twitter.com/yK3W7shQcU — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) September 2, 2025

A través de su cuenta en la red social X, Uceda afirmó que los daños en el techo son "el resultado directo del ajuste en infraestructura educativa".

La legisladora acusó a las autoridades de mirar "para otro lado mientras recortan presupuesto donde más se necesita" y sostuvo que el abandono de las escuelas es una "política deliberada".

En su publicación, finalizó: "La educación pública no se defiende solo con discursos, se defiende con inversión, con trabajo y con dignidad".