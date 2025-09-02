Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de septiembre

Revisá cómo está hoy el Paso Los Libertadores, que lleva a Chile. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este martes 2 de septiembre.&nbsp;

Foto: @CFLosLibertador

Este paso representa una importante conectividad en la región sobre todo para la provincia de Mendoza y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico indica para alta montaña cielo seminublado durante el día. A partir de las 17, aumento de nubosidad en sectores central y Sur.

La temperatura en la mañana de este martes es de -7º en Uspallata, -11º en Punta de Vaca, -14º en Puente del Inca y de -15º en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

paso los libertadores
Rige el horario de 24 horas en el Paso Internacional Los Libertadores.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

