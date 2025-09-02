La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este martes un nuevo planteo de la República Argentina en la causa por la expropiación de YPF, un litigio que ya lleva más de una década en tribunales estadounidenses.
La magistrada norteamericana desestimó la moción de reconsideración para limitar la investigación de activos en el exterior, y pidió la entrega de información sobre sus bienes.
La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este martes un nuevo planteo de la República Argentina en la causa por la expropiación de YPF, un litigio que ya lleva más de una década en tribunales estadounidenses.
El Gobierno había solicitado limitar el discovery sobre activos del Estado, argumentando que solo deberían investigarse aquellos susceptibles de embargo, en línea con el precedente NML Capital de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, Preska consideró que el pedido no introducía elementos nuevos ni corregía errores evidentes, por lo que fue desestimado.
Según la magistrada:
“Dado que la Corte ya consideró la decisión de la Corte Suprema en el caso República Argentina c. NML Capital, Ltd., y los argumentos de la República son solo un intento de ‘dar una segunda oportunidad’, se deniega la solicitud de reconsideración de la República”, concluyó Preska.
La Procuración del Tesoro emitió un comunicado donde destacó: