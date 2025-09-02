La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

La Justicia de Estados Unidos volvió a negar un planteo de Argentina

La jueza Loretta Preska , del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, rechazó este martes un nuevo planteo de la República Argentina en la causa por la expropiación de YPF , un litigio que ya lleva más de una década en tribunales estadounidenses .

El Gobierno había solicitado limitar el discovery sobre activos del Estado , argumentando que solo deberían investigarse aquellos susceptibles de embargo, en línea con el precedente NML Capital de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, Preska consideró que el pedido no introducía elementos nuevos ni corregía errores evidentes , por lo que fue desestimado.

El litigio por la reestatización de YPF lleva más de diez años en los tribunales de Estados Unidos.

“Dado que la Corte ya consideró la decisión de la Corte Suprema en el caso República Argentina c. NML Capital, Ltd., y los argumentos de la República son solo un intento de ‘dar una segunda oportunidad’, se deniega la solicitud de reconsideración de la República”, concluyó Preska.

La jueza Loretta Preska volvió a expedirse en contra de Argentina.

La respuesta de la Procuración del Tesoro al nuevo fallo por YPF

La Procuración del Tesoro emitió un comunicado donde destacó:

La decisión se suma a la resolución de la semana pasada que también desestimó la solicitud de reconsideración sobre discovery de dispositivos y cuentas de funcionarios y exfuncionarios .

. Considera que estas resoluciones son equivocadas y evalúa las vías procesales adecuadas para impugnarlas dentro de la estrategia general del juicio.

y evalúa las dentro de la estrategia general del juicio. El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una audiencia en el marco del seguimiento del proceso de discovery.

se celebrará en Nueva York una audiencia en el marco del seguimiento del proceso de discovery. La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todos los recursos legales disponibles.

