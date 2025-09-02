Nuevo revés

La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

La magistrada norteamericana desestimó la moción de reconsideración para limitar la investigación de activos en el exterior, y pidió la entrega de información sobre sus bienes.

La Justicia de Estados Unidos volvió a negar un planteo de Argentina

La Justicia de Estados Unidos volvió a negar un planteo de Argentina

El Gobierno había solicitado limitar el discovery sobre activos del Estado, argumentando que solo deberían investigarse aquellos susceptibles de embargo, en línea con el precedente NML Capital de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, Preska consideró que el pedido no introducía elementos nuevos ni corregía errores evidentes, por lo que fue desestimado.

YPF se desprende de todas las áreas convencionales en Mendoza. El Gobierno busca nuevos jugadores con sólidez técnica y económica
Retiro de YPF de áreas convencionales en Mendoza: qué exige la provincia
Por la causa YPF, la Argentina pidió que frenen el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales.
Por la causa YPF, la Argentina pidió frenar el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales
El litigio por la reestatización de YPF lleva más de diez años en los tribunales de Estados Unidos.

El litigio por la reestatización de YPF lleva más de diez años en los tribunales de Estados Unidos.

Los motivos del rechazo de Loretta Preska al planteo argentino por YPF

Según la magistrada:

  • “En esta jurisdicción, las mociones de reconsideración generalmente se deniegan, salvo que la parte solicitante pueda mostrar decisiones o datos que el tribunal haya pasado por alto y que podrían cambiar la conclusión alcanzada”.
  • Sobre NML Capital, explicó que ese fallo no impide investigar activos extraterritoriales de un Estado, aunque no sean ejecutables.
  • Destacó que los motivos que justificarían la reconsideración son cambios en la ley, nuevas pruebas o la prevención de una injusticia manifiesta.

“Dado que la Corte ya consideró la decisión de la Corte Suprema en el caso República Argentina c. NML Capital, Ltd., y los argumentos de la República son solo un intento de ‘dar una segunda oportunidad’, se deniega la solicitud de reconsideración de la República”, concluyó Preska.

La jueza Loretta Preska volvió a expedirse en contra de Argentina.

La jueza Loretta Preska volvió a expedirse en contra de Argentina.

La respuesta de la Procuración del Tesoro al nuevo fallo por YPF

La Procuración del Tesoro emitió un comunicado donde destacó:

  • La decisión se suma a la resolución de la semana pasada que también desestimó la solicitud de reconsideración sobre discovery de dispositivos y cuentas de funcionarios y exfuncionarios.
  • Considera que estas resoluciones son equivocadas y evalúa las vías procesales adecuadas para impugnarlas dentro de la estrategia general del juicio.
  • El próximo jueves 4 de septiembre se celebrará en Nueva York una audiencia en el marco del seguimiento del proceso de discovery.
  • La República Argentina reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses nacionales en todas las instancias judiciales, utilizando todos los recursos legales disponibles.

El nuevo dictamen de la jueza Loretta Preska

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue hallada sin vida en Guaymallén
Otro femicidio en Mendoza: una mujer fue asesinada y su ex pareja quedó detenida

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

El Club Sportivo Independiente Rivadavia dio el salto a Primera tras más de cien años de historia.
La Lepra, el ascenso a Primera y una historia de una pasión inexplicable

Así está el Paso Internacional Los Libertadores este martes 2 de septiembre. 
Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 2 de septiembre

La víctima de 56 años fue atacada por Enzo Valdovino, quien quedó detenido
Conmoción en Mendoza: ya son ocho los femicidios en 2025 tras el crimen en Guaymallén

La Justicia de Estados Unidos volvió a negar un planteo de Argentina
La jueza Preska rechazó un nuevo planteo argentino en el juicio por YPF en Nueva York

Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado de cara a las elecciones 2025.
Qué datos deberán subir los candidatos en la Ciudad de Mendoza a la plataforma Votá Informado

