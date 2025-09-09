Música en vivo

San Rafael disfrutó una gran actuación de la Sinfónica San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés

El concierto de la Sinfónica de San Rafael en el Club Sirio Libanés unió música clásica y tango, en un evento cultural único para la ciudad.

San Rafael distrutó una gran actuación de la Sinfónica San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés

San Rafael distrutó una gran actuación de la Sinfónica San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés

Por Sitio Andino Sociedad

El sábado 6 de septiembre, San Rafael fue escenario de un encuentro cultural inolvidable con la presentación de la Orquesta Sinfónica del IPA en el Club Sirio Libanés. El evento reunió a músicos de primer nivel y a un público entusiasta que celebró una velada donde la música clásica y los tangos tradicionales se entrelazaron en un repertorio diverso y emocionante.

El concierto fue organizado por Sonia Musales y Lía Ruiz, integrantes de la Comisión de Cultura del Club Sirio Libanés, que desde hace años impulsa actividades culturales de calidad en San Rafael.

Lee además
Empresas alimentarias en San Rafael saldan pagos atrasados a sus empleados video
Frente a las importaciones

Empresas alimentarias en San Rafael saldan pagos atrasados a sus empleados
La recolección de la ciruela en General Alvear comenzará la semana próxima. video
Agro local

La agricultura de Mendoza en alerta por el impacto de las medidas económicas nacionales

Sonia afirmó que “la idea de convocar a esta gran orquesta de maestros, empezó en el 2019. Esta gran orquesta fue la primera sinfónica de San Rafael y debutó en el Club Sirio Libanés. Siempre pensamos de volver a hacer algo así, y este fue el gran año”.

Y agregó sobre el evento: “Al principio pareció difícil, pero con el correr de los días se fueron sorteando las dificultades y lograr así un éxito”.

San Rafael cada vez más cerca de la cultura

San Rafael vive un fenómeno cultural alentador. No solo los mayores dijeron presente, también algunos jóvenes se sumaron a la propuesta, acompañando con entusiasmo y demostrando que la cultura y la música pueden tender puentes entre generaciones.

La noche fue, sobre todo, un encuentro especial para los adultos mayores, quienes encontraron en este concierto un espacio de disfrute, emoción y pertenencia. Para ellos, la música, especialmente el tango, trajo recuerdos y una fuerte conexión con su historia, haciendo de esta noche un show cargado de nostalgia y alegría compartida.

La programación no se detiene: en octubre el club Libanés tiene previsto nuevos encuentros musicales y una feria de platos organizada por la Comisión de Mujeres.

Una sinfónica que emociona a San Rafael

La velada comenzó con el Concertino para clarinete y orquesta en Si bemol mayor de Gilbert Vinter, una pieza que combina formas clásicas con un lenguaje musical moderno. La interpretación del clarinetista Ignacio de la Rosa recibió una ovación especial, destacando la calidad y el talento de los músicos locales.

Luego llegó la Suite Capriol de Peter Warlock, inspirada en danzas renacentistas. La orquesta ofreció una ejecución precisa y emotiva que transportó al público a otras épocas. La conexión entre músicos y espectadores generó un clima íntimo y vibrante, donde cada nota se sintió como parte de un viaje sonoro cuidadosamente diseñado.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 12.55.36 (2)
La Sinfónica de San Rafael debutó en el Club Sirio Libanés

La Sinfónica de San Rafael debutó en el Club Sirio Libanés

El tango como identidad cultural

En la segunda parte del programa, la orquesta se volcó de lleno al repertorio popular con una selección de tangos emblemáticos que hicieron vibrar al auditorio. Temas como El porteñito de Ángel Villoldo, La trampera de Aníbal Troilo y A fuego lento de Horacio Salgán despertaron aplausos y hasta emociones nostálgicas entre los presentes.

Esta propuesta buscó resaltar el rol del tango como parte fundamental de la identidad argentina. El público acompañó con entusiasmo cada interpretación, reconociendo la importancia de mantener vivo este género de la música nacional que trascendió fronteras y se transformó en patrimonio cultural del país.

9 de setiembre de 2025, gran actuación en la sinfónica de san rafael en el club sirio libanés
Gran convocatoria para ver el concierto de la Sinfónica de San Rafael

Gran convocatoria para ver el concierto de la Sinfónica de San Rafael

El concierto de la Sinfónica de San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés fue mucho más que un espectáculo: se convirtió en un espacio de encuentro, memoria e identidad cultural. La combinación de obras clásicas y tangos reafirmó la potencia de la música como puente entre generaciones y tradiciones.

Sinfónica de San Rafael del IPA

La orquesta del IPA es un organismo que depende del Instituto profesorado de arte IPA 9-014, dio sus primeros pasos en el año 2007 y hasta la fecha, realiza conciertos todos los años con repertorios que van desde la música clásica hasta la música popular como el tango.

En esta oportunidad la orquesta brind{o un concierto variado recreando distintos géneros y estilos musicales del pasado siglo XX. El tango y la música académica se unen nuevamente en esta tercera presentación de la temporada 2025.

El próximo concierto será el 14 de noviembre en Excelsior Multiespacio (independencia 200) donde en esta oportunidad la orquesta realizará un concierto temático sobre la historia del tango, desde sus inicios (fines del siglo XIX) hasta la contemporaneidad pasando por las diferentes formaciones de tango como los tríos, cuartetos, orquesta típica y agrupaciones más actuales que se fusionan con otros géneros como la electrónica y el hiphop.

Especial agradecimiento a Cable Televisora Color (CTC)

Sonia sostuvo que “CTC siempre nos abrió sus puertas. Gracias a este espacio que acompaña y apoya a toda la comunidad, hoy podemos compartir y vivir juntos cada evento cultural. CTC no solo es un lugar, es un medio que impulsa, difunde y celebra la cultura en todas sus formas".

Staff, ficha técnica y autoridades

Sin título

Temas
Seguí leyendo

Omar Félix llamó a defender la producción y el trabajo del campo

Suspensiones y caída de ventas: el incierto panorama del comercio en San Rafael

Operativos en el Sur de Mendoza: cinco detenidos, armas secuestradas y un auto robado recuperado

Estafas con lotes en San Rafael: alertan por ventas fraudulentas

San Rafael organiza un simulacro histórico para actuar ante emergencias

Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

El Municipio de San Rafael sale a los barrios para acercar la eximición de tasas a adultos mayores

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por viento
Atención

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por Zonda

Las Más Leídas

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen.
Renovación

Avanza el plan de transformación de la Educación Secundaria de Mendoza: los cambios que se vienen

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

El robo ocurrió este lunes, cerca del mediodía, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. 
mirá los videos

Fingió una discapacidad para cometer un robo en pleno centro de la Ciudad

Te Puede Interesar

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno
Ajuste en el Estado

INV: la Justicia de Mendoza ordena restituir a los trabajadores y cuestiona al Gobierno

Por Marcelo López Álvarez
Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza.
AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Cómo se forjó la agricultura en Argentina y cuál es la situación actual en la provincia de Mendoza

Por Soledad Maturano
Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Por Luis Calizaya