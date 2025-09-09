San Rafael disfrutó una gran actuación de la Sinfónica San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés

San Rafael distrutó una gran actuación de la Sinfónica San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés

El sábado 6 de septiembre, San Rafael fue escenario de un encuentro cultural inolvidable con la presentación de la Orquesta Sinfónica del IPA en el Club Sirio Libanés. El evento reunió a músicos de primer nivel y a un público entusiasta que celebró una velada donde la música clásica y los tangos tradicionales se entrelazaron en un repertorio diverso y emocionante.

El concierto fue organizado por Sonia Musales y Lía Ruiz, integrantes de la Comisión de Cultura del Club Sirio Libanés, que desde hace años impulsa actividades culturales de calidad en San Rafael.

Sonia afirmó que “la idea de convocar a esta gran orquesta de maestros, empezó en el 2019. Esta gran orquesta fue la primera sinfónica de San Rafael y debutó en el Club Sirio Libanés. Siempre pensamos de volver a hacer algo así, y este fue el gran año”.

Y agregó sobre el evento: “Al principio pareció difícil, pero con el correr de los días se fueron sorteando las dificultades y lograr así un éxito” .

San Rafael cada vez más cerca de la cultura

San Rafael vive un fenómeno cultural alentador. No solo los mayores dijeron presente, también algunos jóvenes se sumaron a la propuesta, acompañando con entusiasmo y demostrando que la cultura y la música pueden tender puentes entre generaciones.

La noche fue, sobre todo, un encuentro especial para los adultos mayores, quienes encontraron en este concierto un espacio de disfrute, emoción y pertenencia. Para ellos, la música, especialmente el tango, trajo recuerdos y una fuerte conexión con su historia, haciendo de esta noche un show cargado de nostalgia y alegría compartida.

La programación no se detiene: en octubre el club Libanés tiene previsto nuevos encuentros musicales y una feria de platos organizada por la Comisión de Mujeres.

Una sinfónica que emociona a San Rafael

La velada comenzó con el Concertino para clarinete y orquesta en Si bemol mayor de Gilbert Vinter, una pieza que combina formas clásicas con un lenguaje musical moderno. La interpretación del clarinetista Ignacio de la Rosa recibió una ovación especial, destacando la calidad y el talento de los músicos locales.

Luego llegó la Suite Capriol de Peter Warlock, inspirada en danzas renacentistas. La orquesta ofreció una ejecución precisa y emotiva que transportó al público a otras épocas. La conexión entre músicos y espectadores generó un clima íntimo y vibrante, donde cada nota se sintió como parte de un viaje sonoro cuidadosamente diseñado.

El tango como identidad cultural

En la segunda parte del programa, la orquesta se volcó de lleno al repertorio popular con una selección de tangos emblemáticos que hicieron vibrar al auditorio. Temas como El porteñito de Ángel Villoldo, La trampera de Aníbal Troilo y A fuego lento de Horacio Salgán despertaron aplausos y hasta emociones nostálgicas entre los presentes.

Esta propuesta buscó resaltar el rol del tango como parte fundamental de la identidad argentina. El público acompañó con entusiasmo cada interpretación, reconociendo la importancia de mantener vivo este género de la música nacional que trascendió fronteras y se transformó en patrimonio cultural del país.

El concierto de la Sinfónica de San Rafael del IPA en el Club Sirio Libanés fue mucho más que un espectáculo: se convirtió en un espacio de encuentro, memoria e identidad cultural. La combinación de obras clásicas y tangos reafirmó la potencia de la música como puente entre generaciones y tradiciones.

Sinfónica de San Rafael del IPA

La orquesta del IPA es un organismo que depende del Instituto profesorado de arte IPA 9-014, dio sus primeros pasos en el año 2007 y hasta la fecha, realiza conciertos todos los años con repertorios que van desde la música clásica hasta la música popular como el tango.

En esta oportunidad la orquesta brind{o un concierto variado recreando distintos géneros y estilos musicales del pasado siglo XX. El tango y la música académica se unen nuevamente en esta tercera presentación de la temporada 2025.

El próximo concierto será el 14 de noviembre en Excelsior Multiespacio (independencia 200) donde en esta oportunidad la orquesta realizará un concierto temático sobre la historia del tango, desde sus inicios (fines del siglo XIX) hasta la contemporaneidad pasando por las diferentes formaciones de tango como los tríos, cuartetos, orquesta típica y agrupaciones más actuales que se fusionan con otros géneros como la electrónica y el hiphop.

Especial agradecimiento a Cable Televisora Color (CTC)

Sonia sostuvo que “CTC siempre nos abrió sus puertas. Gracias a este espacio que acompaña y apoya a toda la comunidad, hoy podemos compartir y vivir juntos cada evento cultural. CTC no solo es un lugar, es un medio que impulsa, difunde y celebra la cultura en todas sus formas".

Staff, ficha técnica y autoridades