5 de abril de 2026
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Malargüe

Impactante accidente en moto en Malargüe terminó con lesionados graves

El siniestro ocurrió en La Junta, al norte del departamento de Malargüe. La víctima perdió el control del rodado y fue derivada de urgencia a San Rafael.

Accidente en el ingreso a La Junta, Malargüe.

Accidente en el ingreso a La Junta, Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Un motociclista de 21 años sufrió un grave accidente este domingo en Malargüe, tras perder el control del rodado y caer violentamente a la banquina. La víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Teodoro Schestakow de San Rafael, donde permanece internada con diagnóstico reservado.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11.30 de este domingo, a unos 27 kilómetros al norte de la ciudad de Malargüe. El hecho tuvo lugar en el ingreso al paraje La Junta, a unos 3 kilómetros de la Ruta Nacional 40, en una zona rural de escasa circulación vehicular.

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Accidente al norte de Malargüe

Según la información de la Policía de Mendoza, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta Zanella de 110 cc. por el camino de ingreso a La Junta, en dirección hacia el norte. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio del rodado, lo que provocó que cayera de manera violenta hacia uno de los costados de la banquina.

Tras el accidente, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron rápidamente al lugar, donde brindaron las primeras asistencias al motociclista, que presentaba lesiones de gravedad producto del fuerte impacto.

Debido a la complejidad del cuadro, se dispuso su traslado al hospital Teodoro J. Schestakow, en San Rafael. Allí, profesionales de guardia lo examinaron y diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo, acompañado de una fractura en la base subaracnoidea, por lo que quedó internado bajo estricta observación médica.

Fuentes sanitarias indicaron que el estado de salud del paciente es delicado y su evolución será clave en las próximas horas.

En tanto, las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que busca determinar las causas del accidente y establecer si hubo otros factores que pudieran haber influido en la pérdida de control del vehículo.

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