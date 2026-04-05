Feria Juventud en San Rafael: una edición especial de Pascuas este domingo

Feria Juventud en San Rafael.

“Este domingo 5 de abril los esperamos desde las 16.00 a las 22.00 horas en la Feria Juventud para que disfruten de un especial de Pascuas”, indicó el coordinador de Juventud de la Municipalidad de San Rafael, Julen Rabino.

image Actividades especiales en San Rafael La edición de Pascuas reunirá a los tradicionales emprendedores jóvenes ‘sub 30’, quienes ofrecerán una gran variedad de productos innovadores, y los clásicos foodtrucks que ya se han convertido en un sello del evento.

Además, los visitantes podrán disfrutar de actividades especiales pensadas para todas las edades, como estaciones de dibujo y una gran búsqueda del tesoro, que promete diversión y sorpresas para grandes y chicos.

La feria es una iniciativa de la Municipalidad de San Rafael para promover el emprendedurismo joven, la cultura local y los espacios de encuentro en la ciudad, consolidándose como un plan imperdible para los domingos.