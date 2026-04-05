5 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Feria Juventud en San Rafael: una edición especial de Pascuas este domingo

El evento en el departamento de San Rafael se realizará el domingo 5 de abril, de 16 a 22, en la Rotonda del Gaucho.

Feria Juventud en San Rafael.

Feria Juventud en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Se viene un nuevo domingo de la Feria Juventud en la Rotonda del Gaucho de San Rafael, esta vez con una propuesta muy especial: una edición dedicada a las Pascuas.

“Este domingo 5 de abril los esperamos desde las 16.00 a las 22.00 horas en la Feria Juventud para que disfruten de un especial de Pascuas”, indicó el coordinador de Juventud de la Municipalidad de San Rafael, Julen Rabino.

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Actividades especiales en San Rafael

La edición de Pascuas reunirá a los tradicionales emprendedores jóvenes ‘sub 30’, quienes ofrecerán una gran variedad de productos innovadores, y los clásicos foodtrucks que ya se han convertido en un sello del evento.

Además, los visitantes podrán disfrutar de actividades especiales pensadas para todas las edades, como estaciones de dibujo y una gran búsqueda del tesoro, que promete diversión y sorpresas para grandes y chicos.

La feria es una iniciativa de la Municipalidad de San Rafael para promover el emprendedurismo joven, la cultura local y los espacios de encuentro en la ciudad, consolidándose como un plan imperdible para los domingos.

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