7 de abril de 2026
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Sitio Andino
Carne

Traslado ilegal de carne, secuestro y detenidos en Ruta 40 Sur

El cargamento no tenía papeles ni condiciones sanitarias. Fue en el ingreso al departamento de Malargüe, en el marco de la lucha contra el abigeato.

Fueron sorprendidos transportando carne de manera clandestina (Gentileza Policía Rural).

Fueron sorprendidos transportando carne de manera clandestina (Gentileza Policía Rural).

 Por Claudio Altamirano

En un nuevo golpe al abigeato en el sur mendocino, la Policía Rural interceptó una camioneta en Ruta Nacional 40 y secuestró 150 kilos de carne vacuna transportada sin documentación ni condiciones sanitarias. Tres hombres fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de un operativo estratégico.

El procedimiento se llevó a cabo el fin de semana en el ingreso norte a Malargüe, a la altura de calle Milagro de los Andes, donde personal de la Policía Rural Delegación Sur desplegó un control vehicular en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, una política clave para combatir este delito que golpea al sector ganadero.

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ABIGEATO EN MALARGUE 2

Carne de dudosa procedencia en Malargüe

Durante el operativo, los efectivos policiales detuvieron la marcha de una camioneta ocupada por tres hombres. Al inspeccionar la caja del rodado, constataron la presencia de un animal vacuno completamente faenado y trozado, sin la correspondiente guía de traslado ni documentación que acreditara su origen legal.

Además, se verificó que el vehículo no reunía las condiciones sanitarias exigidas para el transporte de productos cárnicos, lo que representa un serio riesgo para la salud pública y refuerza la hipótesis de un hecho vinculado al circuito clandestino de carne.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la fiscal de turno, quien ordenó el secuestro de aproximadamente 150 kilos de carne, un cuero vacuno, una sierra de mano de gran tamaño, tres cuchillos tipo carnicero y tres teléfonos celulares. También se incautó la camioneta utilizada para el traslado.

ABIGEATO EN MALARGUE 3

Asimismo, los tres ocupantes fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras que en el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue encuadrada en una presunta infracción al artículo 201 del Código Penal, que sanciona el transporte de sustancias peligrosas para la salud. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estos controles buscan desalentar el abigeato, proteger a los productores rurales y garantizar la trazabilidad de los productos cárnicos que llegan a la población.

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