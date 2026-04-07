La reconocida empresa de telecomunicaciones CTNET estará presente en el próximo AI Weekend que se desarrollará en el sur provincial. Este importante festival tecnológico busca democratizar el acceso a herramientas digitales avanzadas y fortalecer el ecosistema emprendedor local, reuniendo a especialistas de primer nivel en un entorno diseñado para la innovación constante.

El evento tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de abril en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. Durante estas tres jornadas intensas, los asistentes podrán sumergirse en un festival de experiencias diseñado para potenciar el talento humano a través de la tecnología.

La grilla de actividades es sumamente ambiciosa e incluye más de 27 conferencias con referentes nacionales e internacionales de firmas como Microsoft y Google. Además, se dictarán 7 workshops prácticos pensados para que los participantes aprendan a utilizar herramientas de vanguardia de manera inmediata.

Por supuesto que para un evento de la magnitud que tiene el IA Weekendo en San Rafael, la presencia de empresas como CTNET no ppuede faltar. El objetivo es que profesionales y estudiantes de San Rafael puedan conectar con las últimas tendencias sin necesidad de tener conocimientos previos en programación.

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Hackatón y despliegue de Inteligencia Artificial

Uno de los platos fuertes será la Hackatón, el espacio de competencia de proyectos más grande de toda la región. Allí, los inscriptos podrán llevar una idea desde cero hasta convertirla en una realidad con el apoyo de mentores expertos durante todo el fin de semana.

Como no todo es código, el festival también contará con una Fun Zone, salas de robótica y exhibiciones de videojuegos. El cierre del sábado y el domingo estará a cargo de las bandas What the Funk y 5 Copas, asegurando un clima de networking y celebración de alto nivel.