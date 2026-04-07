7 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
CTNET

CTNET te presenta el festival de Inteligencia Artificial más grande de San Rafael

La empresa CTNET estará presente en el AIWKND de San Rafael. Enterate cómo será el evento de Inteligencia Artificial que revolucionará Mendoza.

CTNET se suma al festival de Inteligencia Artificial más grande de San Rafael

CTNET se suma al festival de Inteligencia Artificial más grande de San Rafael

Por Sitio Andino Sociedad

La reconocida empresa de telecomunicaciones CTNET estará presente en el próximo AI Weekend que se desarrollará en el sur provincial. Este importante festival tecnológico busca democratizar el acceso a herramientas digitales avanzadas y fortalecer el ecosistema emprendedor local, reuniendo a especialistas de primer nivel en un entorno diseñado para la innovación constante.

El evento tendrá lugar los días 10, 11 y 12 de abril en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael. Durante estas tres jornadas intensas, los asistentes podrán sumergirse en un festival de experiencias diseñado para potenciar el talento humano a través de la tecnología.

Lee además
Recuperación de saberes: la DGE activó el plan para asegurar el título Secundario.

¿Materias previas? El plan de la DGE para salvar el año
Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 7 de abril de 2026.

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, martes 7 de abril de 2026

Innovación y servicios de CTNET en el San Rafael AIWKND

La grilla de actividades es sumamente ambiciosa e incluye más de 27 conferencias con referentes nacionales e internacionales de firmas como Microsoft y Google. Además, se dictarán 7 workshops prácticos pensados para que los participantes aprendan a utilizar herramientas de vanguardia de manera inmediata.

Embed

Hackatón y despliegue de Inteligencia Artificial

Uno de los platos fuertes será la Hackatón, el espacio de competencia de proyectos más grande de toda la región. Allí, los inscriptos podrán llevar una idea desde cero hasta convertirla en una realidad con el apoyo de mentores expertos durante todo el fin de semana.

Como no todo es código, el festival también contará con una Fun Zone, salas de robótica y exhibiciones de videojuegos. El cierre del sábado y el domingo estará a cargo de las bandas What the Funk y 5 Copas, asegurando un clima de networking y celebración de alto nivel.

Temas
Seguí leyendo

Salud en crisis: tener prepaga en Mendoza ya no asegura atención de calidad

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 7 de abril

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 7 de abril

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Salud? La historia detrás de la fecha

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza hoy 7 de abril

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de abril en Mendoza

Malargüe explotó en el fin de semana largo: turismo al tope y hoteles casi llenos

LO QUE SE LEE AHORA
La odisea de la Salud en Mendoza: por qué tener prepaga ya no garantiza atención médica.

Salud en crisis: tener prepaga en Mendoza ya no asegura atención de calidad

Las Más Leídas

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que lograron dar con el paradero de Sofía Lana

Tras horas de angustia, encontraron a la joven que estaba desaparecida en Mendoza

El hombre rompió el silencio y aseguró sentirse profundamente arrepentido

El padre de Agostina Páez rompió el silencio tras la viralización del video con gestos racistas

La vida de un exgalán de telenovelas que eligió Mendoza como refugio emocional

Así es la vida de Raúl Taibo en Mendoza lejos de los flashes

Pagá hasta 30% menos y ahorrá $40.000 en combustible, la guía clave para cargar el tanque más barato

Pagá hasta 30% menos y ahorrá $40.000 en combustible, la guía clave para cargar el tanque más barato

La odisea de la Salud en Mendoza: por qué tener prepaga ya no garantiza atención médica.

Salud en crisis: tener prepaga en Mendoza ya no asegura atención de calidad