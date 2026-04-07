7 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

Productores de San Rafael advierten una crisis "insostenible" en el sector

Referentes de la Sociedad Rural de San Rafael se reunieron con el subsecretario de Agricultura y advirtieron por la falta de rentabilidad, caída de precios y ausencia de medidas concretas.

Crisis de los productores de San Rafael.

Crisis de los productores de San Rafael.

Foto: NA

Durante el encuentro, plantearon un escenario marcado por la baja rentabilidad, la pérdida de cosechas, precios que no cubren los costos y una fuerte falta de previsibilidad.

Lee además
Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió
CTNET se suma al festival de Inteligencia Artificial más grande de San Rafael video

CTNET te presenta el festival de Inteligencia Artificial más grande de San Rafael

Un escenario que el sector califica como “insostenible”

La crisis no es aislada. En toda la provincia, la caída de precios, el aumento de importaciones y el sobrestock de bodegas han profundizado el malestar entre productores.

Los sectores más afectados son la vitivinicultura y la industria frutícola, donde aseguran que la situación ya es “insostenible”.

Costos en alza y precios que no alcanzan en San Rafael

Los productores advirtieron que la ecuación económica dejó de cerrar hace tiempo, ya que los costos de producción crecieron muy por encima de los valores que pagan bodegas e industrias.

Como muestra del nivel de crisis, recordaron lo ocurrido durante la vendimia 2026, cuando algunos trabajadores decidieron regalar parte de su cosecha en la vía pública para visibilizar la situación ante la imposibilidad de cubrir gastos básicos.

Embed - PRODUCTORES PLANTEARON LA DIFÍCIL SITUACIÓN

Un retroceso que preocupa al productor agrícola

Según señalaron, en la última década Mendoza perdió más del 50% de sus productores agrícolas y casi la mitad de su superficie cultivada. Este dato refleja, según el sector, un deterioro estructural que evidencia la falta de políticas integrales de acompañamiento.

Reclamos por falta de respuestas

Desde la Sociedad Rural indicaron que las respuestas del funcionario provincial fueron insuficientes y sin propuestas concretas.

Aseguraron que, pese a la gravedad del escenario, no se presentaron herramientas inmediatas que permitan aliviar la situación ni medidas que apunten a recuperar la rentabilidad en el corto plazo.

Temas
Seguí leyendo

Autonomía municipal: el oficialismo pide superar la "politiquería de pelea" y avanzar con la enmienda

San Rafael: investigaban una estafa y dieron con un cargamento de cocaína

Las Cámaras del Sur mendocino dicen "BASTA"

Por qué es importante la Ruta Nacional 143 para la provincia de Mendoza

Impactante accidente en moto en Malargüe terminó con lesionados graves

Este domingo, la Feria Juventud se viste de Pascuas: todo lo que no te puedes perder

El ingreso a la Villa 25 de Mayo ahora brilla más que nunca: mirá la renovación

Finde largo a pleno: San Rafael sorprende con un fuerte movimiento turístico

LO QUE SE LEE AHORA
Fueron sorprendidos transportando carne de manera clandestina (Gentileza Policía Rural).

Traslado ilegal de carne, secuestro y detenidos en Ruta 40 Sur

Las Más Leídas

Andrea del Boca sufrió un duro accidente en Gran Hermano: qué le pasó y cómo está

Otra vez Andrea del Boca: sufrió un accidente en Gran Hermano y asustó a todos

Matías Fernández debutó en la red al minuto de juego.

La Lepra, te gana cuando y como quiere: debut en la Copa con un noche inspirada de Villa

La odisea de la Salud en Mendoza: por qué tener prepaga ya no garantiza atención médica.

Salud en crisis: tener prepaga en Mendoza ya no asegura atención de calidad

El juicio fue realizado en la sede del Poder Judicial en General Alvear. 

Confesó que violó a su nieta y lo condenaron: qué pena recibió

Grave accidente vial en Carrodilla, Luján de Cuyo. 

Terrible choque con vuelco causó preocupación en Luján de Cuyo