Productores de San Rafael advierten una crisis "insostenible" en el sector

Productores de la Sociedad Rural de San Rafael mantuvieron una reunión con Sergio Moralejo para exponer la delicada situación que atraviesa el sector agrícola.

Durante el encuentro, plantearon un escenario marcado por la baja rentabilidad , la pérdida de cosechas, precios que no cubren los costos y una fuerte falta de previsibilidad.

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La crisis no es aislada. En toda la provincia, la caída de precios, el aumento de importaciones y el sobrestock de bodegas han profundizado el malestar entre productores.

Los sectores más afectados son la vitivinicultura y la industria frutícola , donde aseguran que la situación ya es “insostenible”.

Costos en alza y precios que no alcanzan en San Rafael

Los productores advirtieron que la ecuación económica dejó de cerrar hace tiempo, ya que los costos de producción crecieron muy por encima de los valores que pagan bodegas e industrias.

Como muestra del nivel de crisis, recordaron lo ocurrido durante la vendimia 2026, cuando algunos trabajadores decidieron regalar parte de su cosecha en la vía pública para visibilizar la situación ante la imposibilidad de cubrir gastos básicos.

Embed - PRODUCTORES PLANTEARON LA DIFÍCIL SITUACIÓN

Un retroceso que preocupa al productor agrícola

Según señalaron, en la última década Mendoza perdió más del 50% de sus productores agrícolas y casi la mitad de su superficie cultivada. Este dato refleja, según el sector, un deterioro estructural que evidencia la falta de políticas integrales de acompañamiento.

Reclamos por falta de respuestas

Desde la Sociedad Rural indicaron que las respuestas del funcionario provincial fueron insuficientes y sin propuestas concretas.

Aseguraron que, pese a la gravedad del escenario, no se presentaron herramientas inmediatas que permitan aliviar la situación ni medidas que apunten a recuperar la rentabilidad en el corto plazo.