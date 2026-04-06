6 de abril de 2026
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San Rafael

San Rafael: investigaban una estafa y dieron con un cargamento de cocaína

La Policía de Mendoza desbarató una banda acusada de estafa y, además, incautó una importante cantidad de droga en San Rafael.

Parte de la droga y objetos hallados en el allanamiento.&nbsp;

Parte de la droga y objetos hallados en el allanamiento. 

 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza detuvieron a dos hombres en el marco de una investigación por estafa en San Rafael, en tanto que producto de los allanamientos los uniformados lograron secuestrar más de dos kilos de cocaína y dinero en efectivo.

La investigación fue realizada por la Unidad Investigativa de San Rafael, a través de efectivos de Delitos Tecnológicos de la Zona Sur, la cual permitió desarticular una serie de estafas cometidas mediante el uso de Mercado Pago.

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Pero en los procedimientos donde detuvieron a los dos principales acusados de este delito, también encontraron una importante cantidad de dinero y cocaína. Por ende, también se abrió una investigación en la justicia federal por tenencia y comercialización de estupefacientes.

Estafa, detención y secuestro de cocaína en San Rafael

La causa se inició a partir de una denuncia vinculada a un hecho ocurrido el 21 de marzo, en un comercio de Avenida Urquiza, en San Rafael, donde un hombre adquirió mercadería por $94.000, y pagó con Mercado Pago, exhibiendo un comprobante que nunca se acreditó.

A partir de las tareas investigativas, el personal logró obtener registros fílmicos e identificar a uno de los autores, oriundo de Las Heras, con domicilio en el barrio Cristo Redentor.

secuestro droga

El 4 de abril pasado una nueva denuncia permitió reforzar la hipótesis investigativa de una banda que estaba cometiendo este tipo de estafa.

Fue cuando la empleada de un local comercial de Avenida El Libertador, también en San Rafael, indicó que fue víctima de una maniobra similar, cuando un hombre con características físicas coincidentes adquirió prendas de vestir y exhibió un comprobante de pago por $135.900, monto que tampoco se acreditó.

Con los datos reunidos, la UID avanzó con tareas de campo en el distrito Las Paredes, en San Rafael, donde logró establecer que el sospechoso se encontraba alojado en un complejo de cabañas.

Las detenciones, en pleno San Rafael

En ese contexto, se montó un operativo de vigilancia en inmediaciones de avenida Hipólito Yrigoyen, donde en la madrugada del domingo se observó la llegada de un automóvil Volkswagen Polo, del que descendieron dos hombres.

Tras la intervención judicial, ambos fueron aprehendidos y se procedió al secuestro del vehículo y de distintos dispositivos electrónicos.

La investigación continuó con un allanamiento en la cabaña donde se hospedaban, en calle Sardini Sur sin número, donde se secuestraron prendas de vestir nuevas, cuatro celulares, dinero en efectivo, bebidas y dos ladrillos de cocaína. En el lugar, también se incautó una Ford EcoSport.

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