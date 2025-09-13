Omar Félix encabezó junto a vecinos los festejos por el 112 aniversario de Jaime Prats.

El Intendente Omar Félix encabezó junto a decenas de vecinos, las celebraciones por el 112 aniversario del distrito de Jaime Prats en San Rafael. Las actividades comenzaron con el acto protocolar y desfile en el que participaron las entidades e instituciones del pueblo.

Durante el desfile surcaron los cielos aviones acrobáticos del Aeroclub de General Alvear que se llevaron todas las miradas. Otro momento importante fue la firma de un convenio con el Club Jaime Prats para finalizar la obra del salón de usos múltiples.

Tras el acto se realizó la inauguración de la nueva planta de agua de ósmosis inversa. "Esto nos permite solucionar un problema de larga data de la calidad del agua en el distrito", dijo el titular de Electrotecnia y Agua Potable, Pablo Yague.

El equipamiento, demandó una importante inversión del municipio que -ahora- tiene como nuevo objetivo extender las redes de agua en zonas rurales.

Además se colocaron 60 nuevas luces en el casco urbano del pueblo y un sector de juegos infantiles en el Poli. "Son logros importantes para nuestra comunidad. El trabajo con los vecinos es el que nos permite avanzar", dijo el delegado Jorge Martínez.

Se realizó la inauguración de la nueva planta de agua de ósmosis inversa.

El intendente Omar Félix hizo hincapié en el trabajo conjunto ente el estado y la comunidad.