Imperdible

Guaymallén prepara la mejor propuesta para festejar la llegada de la primavera

El evento “Mood Primavera” se realizará en el Predio de la Virgen en Guaymallén, con la participación de destacadas bandas locales.

Por Sitio Andino Departamentales

El sábado 20 de septiembre llega “Mood Primavera” al departamento de Guaymallén, el festival que reunirá por primera vez sobre el mismo escenario a las destacadas bandas Gauchito Club, Pasado Verde, La Skandalosa Tripulación y Spaghetti Western. Lo que promete ser un espectáculo imperdible.

Cuándo y dónde será la “Mood Primavera”

Se realizará en el Predio de la Virgen, partir de las 15hs el 20/9, con entrada gratuita. Está organizado por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén y la Universidad Nacional de Cuyo.

Además, los presentes podrán disfrutar de la gastronomía de food trucks y otras actividades que tendrán lugar en un escenario alternativo que ofrecerá:

  • Competencia de RAP 1vs1.
  • Competencia de canciones.
  • Torneo de Truco 1vs1.
  • Torneo de videojuegos.
