Alcoholemia positiva

Grave accidente vial en Guaymallén dejó a una motociclista herida

Un accidente vial en Guaymallén dejó a una mujer internada, en tanto que uno de los conductores arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia.

El accidente vial ocurrió en una conocida esquina de Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Una joven sufrió heridas de gravedad al protagonizar un accidente vial en Guaymallén durante la madrugada de este miércoles, en tanto que uno de los conductores arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia, por lo que quedó aprehendido en la Comisaría 45.

El accidente vial ocurrió a la 1.15 de este miércoles en el cruce de las calles Uspallata y Lamadrid, donde chocaron una moto y un auto. El conductor de este rodado arrojó 1.46 gramos de alcohol en sangre al ser sometido al control de alcoholemia de protocolo tras un siniestro.

La conductora de la moto, Mayra Zelada, debió ser trasladada de urgencia al hospital Central, donde le diagnosticaron politraumatismos por accidente vial.

De acuerdo a la reconstrucción del accidente, todo ocurrió cuando Zelada manejaba una moto por Lamadrid de oeste a este y al llegar al cruce con Uspallata, chocó con un Fiat Cronos, patente AH071WL, que circulaba de sur a norte y estaba al mando de un hombre identificado como Nino Ruffilli.

Como consecuencia del choque, Zelada salió despedida de la moto y, peor aún, se le desprendió el casco, por lo que golpeó su cabeza contra el asfalto.

Esto generó que la mujer si sufriera una pérdida de conocimiento durante algunos minutos. Luego, gracias a la intervención de los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado fue estabilizada y trasladada al hospital Central.

Mientras tanto, personal de Tránsito Municipal le practicó el control de alcoholemia al conductor del Cronos, el cual arrojó resultado positivo. Por directivas de la fiscalía, Ruffilli quedó demorado en la Comisaría 45 de Guaymallén.

Ahora la justicia investiga la mecánica del choque para determinar las responsabilidades de los conductores.

El accidente vial ocurrió en medio de una seguidilla de siniestros que han dejado varias víctimas fatales.

