Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista

Por Luis Calizaya







En la tarde de este martes, un auto y una moto protagonizaron un accidente vial fatal en la variante Palmira de la Ruta 60 en Maipú. Según informaron las autoridades, el vehículo menor fue impactado por el mayor debido a una falla en los frenos, lo que provocó la muerte del conductor de la moto.

Fatal accidente en Maipú: el hecho fue caratulado como homicidio culposo Alrededor de las 18:30, en las inmediaciones del puente de la Ruta 60 sobre el Río Mendoza, un Ford Taunus que circulaba de sur a norte por la ruta nueva sufrió una falla de frenos, chocó contra un tacho de arena y, al continuar su marcha, embistió una moto que transitaba de este a oeste por la misma ruta.

Maipú (1) Así quedó el auto que desencadenó el accidente fatal en Maipú. A raíz del impacto en el costado izquierdo del rodado menor, el hombre de 43 años que iba a bordo cayó sobre el asfalto y falleció, según constataron los servicios de emergencia al llegar al lugar.

El hecho fue caratulado como homicidio culposo por las autoridades.