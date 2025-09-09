En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la Ruta 60 sobre el Río Mendoza, cuando un auto sufrió un desperfecto mecánico e impactó contra un hombre de 43 años.

 Por Luis Calizaya

En la tarde de este martes, un auto y una moto protagonizaron un accidente vial fatal en la variante Palmira de la Ruta 60 en Maipú. Según informaron las autoridades, el vehículo menor fue impactado por el mayor debido a una falla en los frenos, lo que provocó la muerte del conductor de la moto.

Fatal accidente en Maipú: el hecho fue caratulado como homicidio culposo

Alrededor de las 18:30, en las inmediaciones del puente de la Ruta 60 sobre el Río Mendoza, un Ford Taunus que circulaba de sur a norte por la ruta nueva sufrió una falla de frenos, chocó contra un tacho de arena y, al continuar su marcha, embistió una moto que transitaba de este a oeste por la misma ruta.

Murió en el lugar

Así quedó el auto que desencadenó el accidente fatal en Maipú.

A raíz del impacto en el costado izquierdo del rodado menor, el hombre de 43 años que iba a bordo cayó sobre el asfalto y falleció, según constataron los servicios de emergencia al llegar al lugar.

El hecho fue caratulado como homicidio culposo por las autoridades.

Por Luis Calizaya