Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

En la tarde de este martes, un auto y una moto protagonizaron un accidente vial fatal en la variante Palmira de la Ruta 60 en Maipú. Según informaron las autoridades, el vehículo menor fue impactado por el mayor debido a una falla en los frenos, lo que provocó la muerte del conductor de la moto.
Fatal accidente en Maipú: el hecho fue caratulado como homicidio culposo
Alrededor de las 18:30, en las inmediaciones del puente de la Ruta 60 sobre el Río Mendoza, un Ford Taunus que circulaba de sur a norte por la ruta nueva sufrió una falla de frenos, chocó contra un tacho de arena y, al continuar su marcha, embistió una moto que transitaba de este a oeste por la misma ruta.