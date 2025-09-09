Gran Mendoza

Tras la muerte de una niña en Guaymallén, la familia y los vecinos piden justicia y controles viales

Un motociclista chocó contra una pared que se derrumbó y le provocó la muerte a una nena. Qué dijo la familia tras el hecho en Guaymallén.

Según el motociclista de 28 años, un auto lo habría chocado y perdió el control del vehículo. Sin embargo, los testigos lo desmienten y lo acusan de conducir bajos los efectos del alcohol.

"Venía una moto bastante fuerte, para mí el conductor estaba alcoholizado, y perdió el control. Según él, lo tocó un auto, pero no fue así. Se llevó puesta la pared del frente de la casa. Alcancé a sacar la nena, la levanté, se la di a la mamá. Hasta ese entonces se veía bien, la hice reaccionar y lloró. Paramos una camioneta para que la auxiliara, y la llevara a un centro médico", contó una vecina que presenció el hecho.

El pedido de justicia de la familia afectada en Guaymallén

La tía paterna de la niña exigió justicia entre lágrimas. "Han destrozado la familia de mi cuñada, que no vuelva a suceder eso porque hoy fue mi sobrina", expresó. Además, solicitó: "Si alguien tiene una afirmación, por favor les pido que se la den a la justicia".

Otra familiar de la menor contó que tras el hecho, el conductor quería irse y pedía un número de teléfono para comunicarse posteriormente para hacerse cargo. "Cuando hablaba largaba olor a cerveza", indicó.

"En la zona falta seguridad, semáforos, lomos de burro, lo que sea para que la gente maneje más despacio", expresó.

