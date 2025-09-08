tragedia

Accidente en Guaymallén: una niña de 3 años murió aplastada por una pared tras un choque

El accidente ocurrió en el barrio Lihué cuando una moto perdió el control y derribó un muro que cayó sobre la pequeña. El conductor quedó detenido.

Tragedia en Guaymallén: una niña de 3 años murió aplastada por una pared tras un choque

Tragedia en Guaymallén: una niña de 3 años murió aplastada por una pared tras un choque

Por Sitio Andino Policiales

Un trágico accidente conmocionó este lunes a Guaymallén: una niña de 3 años perdió la vida en el barrio Lihué luego de que una pared se desplomara sobre ella.

El hecho ocurrió cerca de las 15.10, en una vivienda ubicada sobre calle Colón, cuando la pequeña se encontraba junto al muro perimetral de su casa. En ese momento, una motocicleta conducida por un joven de 28 años impactó contra la estructura, provocando el derrumbe que terminó aplastando a la menor.

Un trágico accidente conmocionó este lunes a Guaymallén.

Un trágico accidente conmocionó este lunes a Guaymallén.

La niña fue trasladada de urgencia al hospital pediátrico Humberto Notti, donde los médicos intentaron reanimarla, pero pese a los esfuerzos no lograron salvarle la vida.

De acuerdo con su testimonio ante la Policía, el motociclista circulaba por calle Virgen de las Nieves de oeste a este y, al llegar al cruce con Colón, fue embestido por otro vehículo que no alcanzó a identificar. A raíz de esa maniobra perdió el control y terminó colisionando contra la pared de la vivienda.

WhatsApp Image 2025-09-08 at 18.03.19
Familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien fue reducido.

Familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien fue reducido.

Familiares de la víctima intentaron agredir al motociclista, quien fue reducido. El conductor, de 28 años, quedó detenido mientras efectivos de Policía Científica realizaban pericias en el lugar. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N.º 1 de Guaymallén y fue caratulada como homicidio culposo.

