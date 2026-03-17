Tras la muerte de un trabajador en el Teatro Griego, la presidenta de la cooperativa pidió disculpas

Polémica por la muerte de un trabajador en las inmediaciones del Teatro Griego

Un trabajador de la cooperativa de reciclaje El Algarrobo falleció este lunes en las inmediaciones del Teatro Griego Frank Romero Day , tras descompensarse mientras finalizaba su jornada laboral. La muerte generó conmoción entre sus compañeros y abrió interrogantes sobre su estado de salud previo y la atención médica que recibía. El pedido de disculpas de la Presidenta de la entidad.

En diálogo con Aconcagua Radio 90.1, Mayra Gómez , presidenta de la entidad, el episodio ocurrió cuando el grupo se disponía a regresar a la sede de la cooperativa luego de su trabajo habitual de recolección y recuperación de materiales reciclables. En la misma línea, Gómez dijo que Fabián Rentería tenía antecedentes cardíacos y estaba en lista de espera para un trasplante de corazón.

Trágica muerte de un hombre durante la limpieza del Teatro Griego Frank Romero Day

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

Además, su entorno señaló que en los días previos se había sentido mal , aunque no habría acudido a una consulta médica.

En una primera instancia, Gómez afirmó que el trabajador llevaba meses sin recibir medicación por problemas administrativos con la obra social OSEP , lo que generó fuerte repercusión.

Indicó que el tratamiento incluía fármacos para insuficiencia cardíaca y que, según le habían informado familiares, no los estaba tomando. Sin embargo, horas más tarde la propia presidenta de la cooperativa realizó un descargo público para rectificar sus dichos.

osep, mendoza, fachada Gómez afirmó que el trabajador llevaba meses sin recibir medicación por problemas administrativos con OSEP

El pedido de disculpas a OSEP

En un nuevo mensaje, Gómez pidió disculpas a la obra social involucrada y reconoció que habló en base a información no verificada.

Me manejé por lo que me dijo la esposa de mi compañero. Fue un error no chequear la información con la entidad Me manejé por lo que me dijo la esposa de mi compañero. Fue un error no chequear la información con la entidad

También explicó el contexto emocional en el que realizó las declaraciones: "Fue un momento horrible. Venía de vivir la situación en la ambulancia, estaba en shock y recibía llamados de todos lados".

En ese sentido, como representante legal de la cooperativa, sostuvo que buscó aclarar públicamente la situación.

Los detalles del fallecimiento del hombre durante la limpieza del Teatro Griego

Según informaron desde la Dirección de Cultura, Rentería se encontraba desarrollando labores de limpieza en las zonas aledañas al teatro cuando sufrió una descompensación.

teatro griego Frank Romero Day, preparativos vendimia 2026 Rentería se encontraba desarrollando labores de limpieza en las zonas aledañas al teatro Foto: Daniel Cano

De acuerdo al testimonio de Gómez, el trabajador se encontraba junto a otros compañeros cuando comenzó a sentirse mal. "Se mareó, intentó sostenerse de la movilidad y se desvaneció", explicó.

La Presidenta de la cooperativa fue enfática en descartar versiones que circularon inicialmente sobre un accidente laboral de gravedad o una caída desde altura.

No hubo ninguna caída desde altura ni accidente dentro del predio. Se descompensó y cayó al suelo desde su propia altura No hubo ninguna caída desde altura ni accidente dentro del predio. Se descompensó y cayó al suelo desde su propia altura

El episodio ocurrió en las inmediaciones del acceso al sector donde se encontraban trabajando, cuando el grupo ya se retiraba del lugar.

El traslado y el fallecimiento

Tras la descompensación, una ambulancia que se encontraba en la zona intervino de inmediato. El trabajador recibió los primeros auxilios y fue trasladado de urgencia hacia el hospital.

Gómez acompañó a su compañero durante el traslado y relató uno de los momentos más duros: "Camino al hospital fallece en la ambulancia. Fue una situación muy difícil, es la primera vez que me toca vivir algo así".