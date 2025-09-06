Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

La víctima, de 17 años, viajaba como acompañante en una motocicleta que perdió el control y fue embestida por un camión. La conductora, de 18, resultó herida.

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo

Por Sitio Andino Policiales

Un trágico accidente vial ocurrió este sábado por la tarde en San Martín, donde una adolescente de 17 años falleció tras ser atropellada por un camión. El hecho se registró cerca de las 18 en la intersección de Carril Norte y Carril Buen Orden.

De acuerdo a la información policial, dos jóvenes circulaban en una moto Corven 110cc hacia el este cuando, al intentar sobrepasar a un automóvil, la conductora perdió el dominio del rodado. Ambas ocupantes cayeron a la calzada y en ese momento fueron impactadas por un camión Dodge conducido por un joven de 23 años.

Lee además
Imagen ilustrativa
Accidente vial

San Carlos: atropelló a un ciclista, lo mató y se dio a la fuga
Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Accidente fatal San Martín 06-09-25 (02)
El tr&aacute;gico accidente vial ocurri&oacute; en la tarde del s&aacute;bado en San Mart&iacute;n.

El trágico accidente vial ocurrió en la tarde del sábado en San Martín.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató en el lugar el deceso de Brenda Gallardo (17). En tanto, la conductora de la moto, identificada como M.S.T. (18), sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Perrupato para su atención.

Por su parte, al camionero se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,0 g/l.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de San Martín, que instruye las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades del hecho.

Temas
Seguí leyendo

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Se quedó dormida y causó un choque en cadena en Maipú

Un menor quedó internado en grave estado tras ser atropellado al bajar del micro en Luján

Falleció el joven que estaba grave tras un terrible choque en San Rafael

Trece heridos tras un accidente vial entre colectivos en pleno centro

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Una mujer murió y un hombre fue herido tras ser atropellados por una camioneta en Lavalle

Venía haciendo "wheelie", mordió el cordón y murió en San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
imagenes impactantes: se incendiaron tres galpones en la feria de guaymallen
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron tres galpones en la feria de Guaymallén

Las Más Leídas

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Un lugar único

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

Imágenes impactantes: se incendiaron tres galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron tres galpones en la feria de Guaymallén

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Te Puede Interesar

Imágenes impactantes: se incendiaron tres galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron tres galpones en la feria de Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales
Salud Mental: cómo pueden recibir ayuda los estudiantes
Prevención y contención

Educación refuerza la salud mental en adolescentes: iniciativas de apoyo en escuelas

Por Celeste Funes
Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Por Sitio Andino Policiales