Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo

Por Sitio Andino Policiales







Un trágico accidente vial ocurrió este sábado por la tarde en San Martín, donde una adolescente de 17 años falleció tras ser atropellada por un camión. El hecho se registró cerca de las 18 en la intersección de Carril Norte y Carril Buen Orden.

De acuerdo a la información policial, dos jóvenes circulaban en una moto Corven 110cc hacia el este cuando, al intentar sobrepasar a un automóvil, la conductora perdió el dominio del rodado. Ambas ocupantes cayeron a la calzada y en ese momento fueron impactadas por un camión Dodge conducido por un joven de 23 años.

Accidente fatal San Martín 06-09-25 (02) El trágico accidente vial ocurrió en la tarde del sábado en San Martín. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató en el lugar el deceso de Brenda Gallardo (17). En tanto, la conductora de la moto, identificada como M.S.T. (18), sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Perrupato para su atención.

Por su parte, al camionero se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,0 g/l.

En el caso interviene la Oficina Fiscal de San Martín, que instruye las actuaciones correspondientes para establecer las responsabilidades del hecho.