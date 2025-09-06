Imágenes impactantes: se incendia un galpón en la feria de Guaymallén

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#INCENDIO | Un incendio de gran magnitud se desató este sábado por la noche en un galpón situado en el Mercado Cooperativo de Guaymallén, generando graves daños. Las imágenes de los testigos, replicadas en redes sociales, son impactantes. “Con la malaria que hay viene a pasar esto, es impresionante” expresó un testigo mientras filmaba el hecho. En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas. El siniestro ocurrió cerca de las 19.30 de hoy, en la conocida “feria de Guaymallén”, por razones que se desconocen, en el interior de un establecimiento comercial ubicado en el predio de calle Sarmiento. #feriadeguaymallén #incendio #mendoza"

