Imágenes impactantes: se incendia un galpón en la feria de Guaymallén

Un incendio de gran magnitud se desató este sábado por la noche en un galpón situado en el Mercado Cooperativo de Guaymallén, generando graves daños. En el lugar trabaja personal de Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas.
Las llamas se desataron en la noche de este sábado y varias dotaciones de Bomberos trabajan para sofocarlas. Se desconocen las causas del siniestro.
El siniestro ocurrió cerca de las 19.30 de hoy, en la conocida "feria de Guaymallén", por razones que se desconocen, en el interior de un establecimiento comercial ubicado en el predio de calle Sarmiento. Las imágenes de los testigos, replicadas en redes sociales, son impactantes.
Al lugar arribaron dotaciones de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central, Guaymallén y Godoy Cruz; además de personal de la Policía de Mendoza, frente al avance del fuego.
El operativo es amplio y requiere apoyo logístico por la magnitud del siniestro. Las autoridades aún no informan el origen del incendio ni el nivel de daños, pero se recomienda evitar la zona para no entorpecer las tareas de los equipos de emergencia.