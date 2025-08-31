Dos jubilados fallecieron tras un incendio en su vivienda en Lavalle

Las víctimas fueron identificadas como Teres Machucha (72) y Guillermo Barrera (79) Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Dos adultos mayores perdieron la vida durante la mañana de este frío domingo, luego de un incendio registrado en su vivienda ubicada en el departamento de Lavalle. Personal policial arribó al lugar e investigan si las víctimas murieron a causa de una intoxicación por monóxido de carbono.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:40 horas, en un inmueble situado sobre la Ruta 24, a un kilómetro al sur de Calle Chacón. El alerta ingresó al 911, donde se informó sobre el incendio y la posible existencia de víctimas fatales. Al llegar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a familiares, quienes señalaron que durante la noche del sábado se habría prendido fuego el frente del domicilio.

Sus decesos fueron constatados en horas de la mañana: uno de ellos fue hallado en el dormitorio y el otro en el baño. De acuerdo con la información preliminar, ambos habrían fallecido por intoxicación con monóxido de carbono, ya que no presentaban lesiones compatibles con quemaduras.

El ayudante fiscal de turno ordenó la confección de las actuaciones correspondientes en el lugar, con la participación de la Policía Científica y las pericias de Bomberos del Cuartel Central.