operativo policial en el lugar

Un hombre está grave tras un incendio en Las Heras

Un hombre sufrió quemaduras de gravedad durante un incendio en su casa de Las Heras. Quedó internado en el hospital Luis Lagomaggiore.

Grave incendio en una casa del barrio Matheu de Las Heras. 

 Por Pablo Segura

Un hombre mayor de edad sufrió quemaduras de gravedad durante un incendio en su casa de Las Heras y ahora lucha por su vida en el hospital Luis Lagomaggiore, desde donde informaron que el paciente ingresó con lesiones en el 70% de su cuerpo.

El incendio ocurrió esta mañana en una casa ubicada sobre calle San Martín, cerca del cruce con Bailen, en el barrio Matheu de Las Heras.

La víctima, identificada como Miguel Ángel Moyano, fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y luego trasladada al hospital mencionado.

De acuerdo a las primeras informaciones, el incendio se originó cerca de las 7 de este lunes y obligó a las autoridades a realizar un importante despliegue policial.

Captura
San Martín al 6.900 de Las Heras, donde ocurrió el incendio.

En la escena trabajan bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Guaymallén y personal de Defensa Civil de Las Heras, con el apoyo hídrico de la Municipalidad de Las Heras.

Además, arribaron al lugar varias unidades del Servicio de Emergencias Coordinado. Una de estas, fue la encargada de asistir, en primera instancia, al hombre herido, en tanto que luego lo derivó al hospital Luis Lagomaggiore.

Desde el centro asistencial indicaron que el paciente tenía heridas de gravedad en brazos, pies y parte del rostro. Su estado de salud es “crítico”, por lo que quedó internado en terapia intensiva.

En la escena los bomberos y demás peritos intentaban esclarecer la causa del incendio.

Este domingo, en otro incendio, fallecieron dos jubilados al quedar atrapado entre las llamas.

