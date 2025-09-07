"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios Foto: Prensa PBA

Los bonaerenses elegieron 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura local, además de concejales en los 135 municipios de la provincia. Los primeros bocas de urna serían favorables para el oficialismo provincial, representado por el frente Fuerza Patria, cuyo líder es el gobernador Axel Kicillof. Está previsto que el mandatario hable alrededor de las 22.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1964696024712454365&partner=&hide_thread=false Voté en la Escuela Superior de Sanidad de La Plata, donde al igual que en toda la provincia se vive un día muy importante para los bonaerenses que tienen la oportunidad de expresarse en las urnas.



Participemos de este gran acto democrático con tranquilidad y en paz. pic.twitter.com/Le5ifZU8cT — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 7, 2025 Elecciones 2025 en provincia en Buenos Aires: qué dijo el ministro de Gobierno tras el cierre de comicios A las 18.15, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó algunos datos de los comicios. "Es un día histórico. Es la primera vez que la Provincia organiza elecciones desdobaldas de la Nación y que se encarga de organizar una elección de esta magnitud", ponderó el funcionario local.

Asimismo, subrayó que la jornada electoral "ha transcurrido con total normalidad, más allá de algunas demoras usuales, pero a las 10 estaban todas las mesas abiertas en la Provincia". "No hubo largas filas y fue un proceso muy bien organizado", celebró.

Embed "Todo está transcurriendo con normalidad"



Carlos Bianco, ministro de Gobierno, informó que los resultados de las #EleccionesEnPBA estarán "a partir de las 21" cuando esté "el 30% de los votos" escrutados.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/fCump8md9N — Corta (@somoscorta) September 7, 2025 Confirmó Bianco que los resultados oficiales comenzarán a conocerse a partir de las 21, "siempre y cuando esté escrutado el 30% de cada una de las mesas de las secciones electorales".