Elecciones 2025

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

A la espera de resultados oficiales, en el oficialismo provincial hay buenas expectativas respecto a la performance de Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires.

Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios

Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios

Foto: Prensa PBA

Los bonaerenses elegieron 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura local, además de concejales en los 135 municipios de la provincia. Los primeros bocas de urna serían favorables para el oficialismo provincial, representado por el frente Fuerza Patria, cuyo líder es el gobernador Axel Kicillof. Está previsto que el mandatario hable alrededor de las 22.

Lee además
La militancia peronista celebra en las afueras del búnker de Fuerza Patria
Elecciones legislativas

A la espera de datos oficiales, crece el optimismo en Fuerza Patria y cautela libertaria
Algunas de las imágenes virales que dejó la jornada electoral en Provincia de Buenos Aires
Vota Provincia de Buenos Aires

Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1964696024712454365&partner=&hide_thread=false

Elecciones 2025 en provincia en Buenos Aires: qué dijo el ministro de Gobierno tras el cierre de comicios

A las 18.15, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó algunos datos de los comicios. "Es un día histórico. Es la primera vez que la Provincia organiza elecciones desdobaldas de la Nación y que se encarga de organizar una elección de esta magnitud", ponderó el funcionario local.

Asimismo, subrayó que la jornada electoral "ha transcurrido con total normalidad, más allá de algunas demoras usuales, pero a las 10 estaban todas las mesas abiertas en la Provincia". "No hubo largas filas y fue un proceso muy bien organizado", celebró.

Embed

Confirmó Bianco que los resultados oficiales comenzarán a conocerse a partir de las 21, "siempre y cuando esté escrutado el 30% de cada una de las mesas de las secciones electorales".

Temas
Seguí leyendo

Kicillof se mostró confiado: "Es una elección muy importante; es el momento de la verdad"

Elecciones 2025 en Provincia de Buenos Aires: dónde voto

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Elecciones en provincia de Buenos Aires: Milei y Kicillof se juegan más que bancas en la Legislatura

Caputo, en la previa electoral, reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

A días de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, el riesgo país superó los 900 puntos

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?

LO QUE SE LEE AHORA
Algunas de las imágenes virales que dejó la jornada electoral en Provincia de Buenos Aires
Vota Provincia de Buenos Aires

Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

El joven de 28 años chocó contra una estructura vial
Murió en el lugar

Accidente vial en Maipú: un joven murió tras perder el control de su motocicleta

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Te Puede Interesar

La militancia peronista celebra en las afueras del búnker de Fuerza Patria
Elecciones legislativas

A la espera de datos oficiales, crece el optimismo en Fuerza Patria y cautela libertaria

Por Sitio Andino Política
Carlos Bianco, el primero en hablar tras el cierre de comicios
Elecciones 2025

"Es un día histórico", la primera reacción del gobierno bonaerense tras el cierre de los comicios

Por Sitio Andino Política
Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino
Trabajo

Qué empleos tienen mayor demanda en el mercado laboral mendocino

Por Sofía Pons