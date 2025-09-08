Llamas intencionales

Los comerciantes afectados por el incendio en la feria de Guaymallén lamentaron las pérdidas totales

Los trabajadores se quedaron sin espacio ni herramientas debido al incendio, tras años de esfuerzo en Guaymallén. Mirá el video de Noticiero Andino.

Daniel Cano

Los galpones afectados albergaban cámaras frigoríficas, autoelevadores, camiones, bobinas de papel, palets y mercaderías de distinto tipo. "Es terrible lo que nos ha pasado, ver en minutos el destrozo y las cenizas de todo lo que uno generó durante años. No lo podía creer", expresó Antonio, uno de los comerciantes que perdió todo por el incendio.

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional
imagenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de guaymallen
Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
En el material de las cámaras de seguridad se puede ver a dos personas iniciando el incendio.

Además, comentó que en su caso se le incendiaron dos cámaras de frío y dos autoelevadores que estaban en un galpón, como también mercadería. "Necesito las cámaras para cuando arranque la temporada de fruta de carozo. Un durazno o una ciruela, los dejas a la intemperie o en los galpones de la feria sin frío y a los dos días los tenés que tirar", manifestó.

Mario, otro comerciante de la feria, expresó que ahora no tienen las herramientas ni el espacio para trabajar. "Perdimos autoelevadores y cámaras frigoríficas llenas de mercadería. Las pérdidas son incuantificables y el daño moral es muy grande. Estoy en el mercado desde que tengo 8 años, me he criado acá. Esta es mi segunda casa, de pronto llegar y que se haya prendido fuego, es algo que no se lo deseo a nadie", indicó.

Eduardo no pudo contener las lágrimas al detallar todo lo que perdió después de trabajar veinte años en la feria. En los galpones tenía todos los insumos para comenzar la temporada de la sandia en veinte días.

