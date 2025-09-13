Nutrición saludable con productos mendocinos: recetas y consejos.

La Primavera invita a redescubrir la enorme riqueza que posee la provincia de Mendoza . En esta época, la naturaleza local ofrece una amplia e inigualable variedad de frutas y verduras frescas, que son la clave para alcanzar una nutrición saludable y deliciosa.

Para saber cómo aprovechar al máximo estos tesoros de la tierra mendocina, la licenciada en Nutrición, Nadya Tahan (MP 2100), compartió sus mejores consejos y recetas.

Frutas y verduras de estación, la clave para una nutrición saludable.

"Cuando hablamos de una nutrición saludable con productos mendocinos, lo primero es aprovechar la enorme variedad de frutas y verduras de estación" , refirió Nadya.

La profesional agregó que Mendoza ofrece un abanico de sabores que alcanzan su óptima madurez con el calor. Entre ellos, es posible encontrar:

Frutas: uvas, duraznos, damascos, ciruelas.

Verduras: tomates, zapallitos, berenjenas y muchas otras hortalizas frescas.

La clave, según Tahan, es priorizar siempre lo local y de estación, porque "son más nutritivos, más económicos y, además, apoyamos a los productores de la zona".

verduleria, verduras, frutas, alimentos, inflacion, precios.jpg Tahan recomienda siempre aprovechar las frutas y verduras locales. Foto: AFP

Consejos prácticos para una alimentación sana

Por otro lado, la especialista compartió una serie de consejos prácticos para integrar los productos mendocinos en el día a día, sin complicaciones:

Verduras, la base de tus platos: incluí al menos la mitad de tu plato con verduras frescas o cocidas. Son el pilar de una alimentación balanceada.

Frutas como snack: usá frutas mendocinas como duraznos o ciruelas para las colaciones o como postre natural.

Comidas completas y livianas: combiná cereales o legumbres con verduras de estación para crear platos que den energía sin que uno se sienta pesado.

legumbres.jpeg Combinar cereales y legumbres con verduras de estación aportan energía al cuerpo.

La hidratación es clave: el agua es la prioridad, pero para dar un toque diferente, es posible saborizarla con frutas frescas o hierbas naturales.

Simpleza y sabor: un tomate mendocino con aceite de oliva local, hierbas frescas y un buen pan integral puede convertirse en un almuerzo simple, sano y delicioso.

Tres ideas frescas para saborear Mendoza

Para poner en práctica todos los consejos saludables que brindó Nadya Tahan, nada mejor que tres recetas saludables con productos mendocinos que demuestran que comer sano no tiene por qué ser aburrido ni complicado.

1. Ensalada fresca de duraznos y tomates mendocinos:

Una combinación que sorprenderá por su contraste dulce-salado.

Ingredientes: tomates de estación en gajos, duraznos frescos en láminas, hojas verdes (rúcula o espinaca), un toque de queso de cabra mendocino, aceite de oliva local y limón para el aliño.

ensalada de durazno y tomates Ensalada fresca de duraznos y tomates mendocinos.

2. Carpaccio de zapallitos:

Una entrada rápida, liviana y llena de vitaminas.

Ingredientes: zapallitos redondos crudos en láminas finas, jugo de limón, aceite de oliva, hierbas frescas (albahaca o menta) y un puñado de semillas de girasol o nueces locales.

carpaccio de zapallitos Carpaccio de zapallitos, otra buena opción saludable.

3. Postre de uvas mendocinas

Ideal para un desayuno o merienda saludable y de estación.

Ingredientes: uvas partidas a la mitad (sin semillas), yogur natural o griego, avena tostada o granola casera y un chorrito de miel mendocina.

uvas Uvas mendocinas.

Claramente el camino hacia una nutrición saludable no requiere de productos exóticos ni de dietas complicadas. Al elegir lo local y de estación, no solo se está cuidando la salud, sino que también se apoya la economía de Mendoza.