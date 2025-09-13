Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

El viento Zonda, anunciado para este sábado, comenzó con ráfagas leves en la mañana y alcanzó mayor intensidad pasado el mediodía al sur de Mendoza.

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

 Por Luis Calizaya

Pronosticado para este sábado, el viento Zonda comenzó con ráfagas leves cerca de las 10 de la mañana y rápidamente se intensificó en el Valle de Uco. Aunque el fenómeno también afecta a la precordillera y al sur provincial, en San Carlos varias actividades fueron suspendidas, entre ellas la tradicional "Farándula Estudiantil".

El Zonda llegó con fuerza al Valle de Uco

Con temperaturas que alcanzarían los 27 grados, las primeras ráfagas llegaron desde la precordillera Sur, el Valle de Uspallata y el oeste de Luján. Luego, desde las 10, el viento avanzó hacia Malargüe, el sur de ese departamento y el sur del Valle de Uco, con velocidades estimadas de entre 40 y 45 km/h pasado el mediodía.

Lee además
Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza
Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
Zonda - Valle de Uco (1)
Defensa Civil recomienda tomar precaución a la población ante el Zonda.

Defensa Civil recomienda tomar precaución a la población ante el Zonda.

Por el zonda, San Carlos suspende la "Farándula Estudiantil"

En San Carlos, el viento cálido acompañado de polvo y ráfagas intensas obligó a suspender varias actividades municipales, incluida la "Farándula Estudiantil", previa a los festejos del Día del Estudiante y la Primavera del 21 de septiembre.

Defensa Civil recomendó extremar precauciones por la posible caída de árboles, la baja visibilidad y el riesgo de accidentes de tránsito. El fenómeno también comenzó a sentirse en el resto de los departamentos del Valle de Uco.

Pronóstico extendido para Mendoza

  • Domingo 14 de septiembre: algo nublado, descenso de temperatura y vientos moderados del sur. Inestable en cordillera. Máxima: 22°C. Mínima: 14°C.
  • Lunes 15 de septiembre: poca nubosidad, ascenso de temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 23°C. Mínima: 10°C.
  • Martes 16 de septiembre: cielo algo nublado, ascenso de temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 27°C. Mínima: 12°C.
Temas
Seguí leyendo

Suspenden las clases vespertinas y nocturnas en el sur mendocino por Zonda

Zonda y calor: el pronóstico del tiempo para este martes 9 de septiembre en Mendoza

Zonda en algunas zonas y ascenso de la temperatura: el pronóstico para este lunes en Mendoza

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

El boom de los gimnasios: entre la salud y la estética, ¿qué buscan los mendocinos?

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este sábado 13 de septiembre

Día del Bibliotecario en Argentina: origen, historia y por qué se celebra el 13 de septiembre

Día Internacional del Chocolate: historia y motivos de su celebración el 13 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza

Las Más Leídas

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial video
Obra pública

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

Tragedia en Las Heras: un hombre fue hallado sin vida tras recibir un disparo
Investigación

Un hombre fue hallado sin vida en Las Heras tras recibir un disparo

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo
Grave

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

En campaña: Luis Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Javier Milei
Visita

En campaña: Petri vuelve a Mendoza junto a una figura fuerte del gobierno de Milei

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este sábado 13 de septiembre en Mendoza

Te Puede Interesar

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos
Tiempo

El Zonda llegó al Valle de Uco y obligó a suspender actividades en San Carlos

Por Luis Calizaya
Vinos de altura: historia, ciencia y un sello de identidad para los consumidores
Vitivinicultura

Vinos de altura: historia, ciencia y un sello de identidad para los consumidores

Por Marcelo López Álvarez
La autocrítica de Guillermo Francos:  fue un error nacionalizar la elección en Buenos Aires.
Tras la derrota

La autocrítica de Francos: fue un "error nacionalizar la elección" en Buenos Aires

Por Sitio Andino Política