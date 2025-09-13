Día del Bibliotecario en Argentina: origen, historia y por qué se celebra el 13 de septiembre Foto: Argentina.gob.ar

Cada 13 de septiembre, en Argentina se celebra el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria. Esta efeméride nacional no solo reconoce la labor de quienes organizan, cuidan y preservan los libros, sino que también rememora un hecho histórico ocurrido hace más de dos siglos, tras la Revolución de Mayo.

¿Por qué se celebra el Día del Bibliotecario en Argentina el 13 de septiembre? La fecha conmemora la creación de la primera biblioteca pública de Buenos Aires, inaugurada por Mariano Moreno el 13 de septiembre de 1810. Antecesora de la actual Biblioteca Nacional Mariano Moreno, se encontraba en las calles Moreno y Perú y tuvo como primeros bibliotecarios al Dr. Saturnino Segurola y al Fray Cayetano Rodríguez.

Biblioteca Nacional Mariano Moreno Un patrimonio arquitectónico: así luce la actual sede de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Foto: gobierno CABA La efeméride fue instituida en 1942, durante un Congreso de Bibliotecarios en Santiago del Estero, donde se fijó el 13 de septiembre como fecha oficial. Posteriormente, en 1954, el Decreto N.º 17.650/54 estableció su celebración a nivel nacional en homenaje a los bibliotecarios y las bibliotecas del país.

¿Qué tareas realiza un bibliotecario? Considerados guardianes del conocimiento y la cultura escrita, los bibliotecarios no solo organizan, preservan y facilitan el acceso a los libros, sino que también orientan a los lectores en el uso y aprovechamiento de sus contenidos.

Su rol es clave en las instituciones educativas, donde promueven la lectura, el aprendizaje y la preservación cultural, además de contribuir a la formación de nuevas generaciones y al fortalecimiento del capital intelectual del país.

