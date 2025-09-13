Grave

Accidente fatal en Maipú: un motociclista falleció tras chocar contra un colectivo

Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un colectivo en Maipú este sábado por la mañana. Conocé todos los detalles del caso.

Foto: Cristian Lozano
 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la mañana del sábado, cerca de las 08:30, un motociclista murió tras chocar contra un colectivo en la intersección de las calles Bruno Morón y Jerónimo Ruiz, en el departamento de Maipú. A continuación, te contamos todos los detalles del caso.

Motociclista murió tras choque con colectivo en Maipú

Según los datos oficiales, el accidente ocurrió cuando el conductor de una moto (identificado como Yoel Maximiliano Ochoa de 25 años) circulaba de norte a sur por calle Jerónimo Ruíz y, al llegar a la intersección con calle Bruno Morón, fue impactado por un colectivo del Grupo 800 que transitaba de oeste a este. La víctima quedó tendida en el suelo con signos vitales leves.

Personal de Tránsito Municipal, fuerzas policiales y médicos del SEC acudieron rápidamente al lugar para asistir al motociclista, confirmando su fallecimiento en el sitio. El test de alcoholemia realizado al conductor del colectivo arrojó resultado negativo, con 0,0 g/l.

