Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial

Las obras para concluir el gasoducto del Sur continúan en distintos frentes en San Rafael , donde la empresa contratista realiza tareas en la planta de regulación intermedia ubicada en calle Las Vírgenes, a metros del arco de ingreso por Ruta 143.

Desde el municipio, la secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti , explicó que se trata de instalaciones eléctricas claves para seguir avanzando en la obra integral .

“Cada día que pasa y cada trabajo que hacemos nos acerca al objetivo de mejorar la calidad de vida de los sanrafaelinos” , sostuvo la funcionaria al supervisar los trabajos.

La secretaria adelantó que en los próximos días habrá una intervención en la intersección de Granaderos e Iselín , lo que implicará rotura de calzada e interrupción de la circulación vehicular .

“Vamos a informar cómo será el corte para que los vecinos puedan organizarse y transitar con tranquilidad por la zona”, sostuvo.

Además, Fichetti confirmó que en breve llegarán a San Rafael piezas y válvulas desde Mendoza y Córdoba, insumos claves para continuar con la obra integral del gasoducto.

gasoducto San Rafael obras Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

El impacto del gasoducto en hogares e industrias de San Rafael y General Alvear

La funcionaria destacó que el acceso al gas natural es un servicio muy esperado desde hace más de una década en el sur mendocino.

“Durante años las familias no contaron con factibilidad para conectarse y eso afectó la economía doméstica, obligándolas a recurrir a sistemas eléctricos más caros y menos confortables”, explicó.

Y concluyó: “Poder pensar en acceder al gas es un anhelo muy grande para todo el sur provincial”.

Cuándo estaría listo el gasoducto del Sur mendocino

En julio pasado, el intendente Omar Félix anunció la reanudación de los trabajos del gasoducto, tras acordar con Nación y Ecogas los fondos necesarios para su finalización.

La obra se encuentra en más de un 90% de ejecución y, según lo previsto, estará concluida antes del invierno de 2026 para beneficiar a más de 26.000 usuarios de San Rafael y General Alvear.