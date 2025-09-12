Obra pública

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

La secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, informó sobre los trabajos que se ejecutan en la planta intermedia. Cuándo estaría listo el gasoducto.

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial

Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael
Por Sitio Andino Departamentales

Las obras para concluir el gasoducto del Sur continúan en distintos frentes en San Rafael, donde la empresa contratista realiza tareas en la planta de regulación intermedia ubicada en calle Las Vírgenes, a metros del arco de ingreso por Ruta 143.

Desde el municipio, la secretaria de Obras Públicas, Andrea Fichetti, explicó que se trata de instalaciones eléctricas claves para seguir avanzando en la obra integral.

Lee además
El Instituto Tecnológico Universitario en Valle de Uco ofrece una carrera corta con rápida salida laboral video
Educación

El ITU de Valle de Uco abre inscripciones a una carrera corta con rápida salida laboral
Nuevo corral del Estado en General Alvear: una obra clave que bajará costos de la ganadería video
Tras un reclamo histórico

Nuevo corral del Estado en General Alvear: una obra clave que bajará costos de la ganadería

“Cada día que pasa y cada trabajo que hacemos nos acerca al objetivo de mejorar la calidad de vida de los sanrafaelinos”, sostuvo la funcionaria al supervisar los trabajos.

Embed - SAN RAFAEL: OBRA DEL GASODUCTO EN MARCHA

El gasoducto del Sur en marcha: cortes de tránsito y llegada de equipamiento

La secretaria adelantó que en los próximos días habrá una intervención en la intersección de Granaderos e Iselín, lo que implicará rotura de calzada e interrupción de la circulación vehicular.

“Vamos a informar cómo será el corte para que los vecinos puedan organizarse y transitar con tranquilidad por la zona”, sostuvo.

Además, Fichetti confirmó que en breve llegarán a San Rafael piezas y válvulas desde Mendoza y Córdoba, insumos claves para continuar con la obra integral del gasoducto.

gasoducto San Rafael obras

El impacto del gasoducto en hogares e industrias de San Rafael y General Alvear

La funcionaria destacó que el acceso al gas natural es un servicio muy esperado desde hace más de una década en el sur mendocino.

“Durante años las familias no contaron con factibilidad para conectarse y eso afectó la economía doméstica, obligándolas a recurrir a sistemas eléctricos más caros y menos confortables”, explicó.

Y concluyó: “Poder pensar en acceder al gas es un anhelo muy grande para todo el sur provincial”.

Cuándo estaría listo el gasoducto del Sur mendocino

En julio pasado, el intendente Omar Félix anunció la reanudación de los trabajos del gasoducto, tras acordar con Nación y Ecogas los fondos necesarios para su finalización.

La obra se encuentra en más de un 90% de ejecución y, según lo previsto, estará concluida antes del invierno de 2026 para beneficiar a más de 26.000 usuarios de San Rafael y General Alvear.

Temas
Seguí leyendo

Una impactante fiesta regresa al escenario del Teatro Griego Frank Romero Day

Educación en primera infancia: Guaymallén organiza el IV Congreso Provincial en la UNCuyo

Qué obras realizará la Municipalidad de Godoy Cruz con los fondos obtenidos de la emisión de Letras

Continuidad de la lucha antigranizo en el Sur: Provincia aporta logística y municipios discuten fondos

General Alvear palpita la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino con un show previo

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos

Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

LO QUE SE LEE AHORA
Continuidad de la lucha antigranizo en el Sur: Provincia aporta logística y municipios discuten fondos. video
Nuevo esquema

Continuidad de la lucha antigranizo en el Sur: Provincia aporta logística y municipios discuten fondos

Las Más Leídas

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina video
Definición

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.
horror

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos video
Acción solidaria

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores
Desaparecido desde el domingo

Turista argentino asesinado en Brasil: la principal hipótesis de los investigadores

Te Puede Interesar

Avanza una de las obras más importantes del sur provincial video
Obra pública

Avanzan las obras del gasoducto en San Rafael: anuncian cortes y nuevas intervenciones

Por Sitio Andino Departamentales
Vuelve a sesionar la cámara baja, con proyectos incómodos por el oficialismo
Congreso nacional

Tiene fecha la sesión en Diputados para tratar los vetos de Milei: qué otros proyectos discutirán

Por Sitio Andino Política
Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores
A bordo de una moto

Balearon una casa en Maipú: vecinos persiguieron y golperon a los autores

Por Luis Calizaya