Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

La felicidad llegó al distrito de Vista Flores, en Tunuyán, con la i nauguración de una obra histórica: el primer jardín maternal de la zona, "Manitos Sucias". Gracias a fondos municipales, la obra se concretó ante la retirada del Gobierno Nacional de la obra pública, evitando que el sueño de tres docentes quedara truncado y beneficiando a los 50 niños que hoy asisten.
Tunuyán inauguró "Manitos Sucias"
Con más de 25 años de historia y funcionando en una casa familiar, Noticiero Andino recogió las palabras de Marcela Carmona, directora y docente fundadora del jardín, quien relató los humildes inicios de la institución: "Empezamos como un proyecto loco de tres chicas recién recibidas, y vimos que Vista Flores necesitaba un lugar así para que las familias que trabajaban y no podían costear niñeras tuvieran dónde dejar a sus hijos y poder ir a trabajar tranquilas".
Marcela Carmona junto a sus compañeras que hicieron posible a "Manitos Sucias".
Foto: Mun. de Tunuyán
Mientras terminaban el terciario, aprovecharon la oportunidad ante la necesidad de varios padres. Así, desde hace 25 años, el jardín funcionó “atrás de la escuela secundaria, en una casa familiar que siempre fue alquilada y adaptada para espacios pedagógicos”.
Carmona destacó la urgencia de mejorar las instalaciones antes de jubilarse: "Nunca me imaginé que la obra se concretaría. Avanzaba muy lentamente y se suspendieron muchas veces los seguimientos".
La palabra de Emir Andraos, intendente de Tunuyán
El intendente estuvo presente en la inauguración y declaró ante la prensa: "Hoy es la primera obra pública nacional que inauguramos, a pesar de la decisión del Gobierno de no realizar ninguna obra pública en estos dos años. Nosotros vamos por otro camino".
Tunuyán - Jardín Maternal (2)
El momento cuando se reveló la placa de fundación.
Foto: Mun. de Tunuyán
Sobre el jardín, agregó: "Este es el primer jardín maternal propio del municipio de Tunuyán, lo cual nos honra y nos pone muy felices".
Con una inversión total de 4 millones de dólares (unos 5.500 millones de pesos), la nueva institución educativa cuenta con materiales educativos, didácticos y lúdicos, aire acondicionado central, alarma contra incendios, baños adaptados para todas las edades, cocina y mobiliario completo. Además, dispone de una plaza interna con juegos para los 50 niños que asisten, distribuidos en salas de lactantes (1 año), dos años y tres años.
Mirá la entrevista completa:
Embed - Tunuyán inauguró su 1º Jardín Maternal y la 1ª obra de las que abandonó el Gobierno nacional