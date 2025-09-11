Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

La felicidad llegó al distrito de Vista Flores , en Tunuyán , con la i nauguración de una obra histórica : el primer jardín maternal de la zona , "Manitos Sucias" . Gracias a fondos municipales , la obra se concretó ante la retirada del Gobierno Nacional de la obra pública , evitando que el sueño de tres docentes quedara truncado y beneficiando a los 50 niños que hoy asisten .

Con más de 25 años de historia y funcionando en una casa familiar, Noticiero Andino recogió las palabras de Marcela Carmona , directora y docente fundadora del jardín, quien relató los humildes inicios de la institución : "Empezamos como un proyecto loco de tres chicas recién recibidas , y vimos que Vista Flores necesitaba un lugar así para que las familias que trabajaban y no podían costear niñeras tuvieran dónde dejar a sus hijos y poder ir a trabajar tranquilas".

Mientras terminaban el terciario, aprovecharon la oportunidad ante la necesidad de varios padres. Así, desde hace 25 años , el jardín funcionó “ atrás de la escuela secundaria , en una casa familiar que siempre fue alquilada y adaptada para espacios pedagógicos”.

Carmona destacó la urgencia de mejorar las instalaciones antes de jubilarse : " Nunca me imaginé que la obra se concretaría . Avanzaba muy lentamente y se suspendieron muchas veces los seguimientos ".

La palabra de Emir Andraos, intendente de Tunuyán

El intendente estuvo presente en la inauguración y declaró ante la prensa: "Hoy es la primera obra pública nacional que inauguramos, a pesar de la decisión del Gobierno de no realizar ninguna obra pública en estos dos años. Nosotros vamos por otro camino".

Foto: Mun. de Tunuyán

Sobre el jardín, agregó: "Este es el primer jardín maternal propio del municipio de Tunuyán, lo cual nos honra y nos pone muy felices".

Con una inversión total de 4 millones de dólares (unos 5.500 millones de pesos), la nueva institución educativa cuenta con materiales educativos, didácticos y lúdicos, aire acondicionado central, alarma contra incendios, baños adaptados para todas las edades, cocina y mobiliario completo. Además, dispone de una plaza interna con juegos para los 50 niños que asisten, distribuidos en salas de lactantes (1 año), dos años y tres años.

