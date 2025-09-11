Tras años de espera

Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

En una obra que había sido abandonada por el Gobierno Nacional, el distrito de Vista Flores inauguró el Jardín Maternal "Manitos Sucias".

Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

Foto: Mun. de Tunuyán
Por Sitio Andino Departamentales

La felicidad llegó al distrito de Vista Flores, en Tunuyán, con la i nauguración de una obra histórica: el primer jardín maternal de la zona, "Manitos Sucias". Gracias a fondos municipales, la obra se concretó ante la retirada del Gobierno Nacional de la obra pública, evitando que el sueño de tres docentes quedara truncado y beneficiando a los 50 niños que hoy asisten.

Tunuyán inauguró "Manitos Sucias"

Con más de 25 años de historia y funcionando en una casa familiar, Noticiero Andino recogió las palabras de Marcela Carmona, directora y docente fundadora del jardín, quien relató los humildes inicios de la institución: "Empezamos como un proyecto loco de tres chicas recién recibidas, y vimos que Vista Flores necesitaba un lugar así para que las familias que trabajaban y no podían costear niñeras tuvieran dónde dejar a sus hijos y poder ir a trabajar tranquilas".

Lee además
Condenaron a un hombre que atacó con un arma a una mujer en Tunuyán
Justicia

Condenaron a un hombre que atacó con un arma a una mujer en Tunuyán
Juan Roth lucha por su vida tras sufrir un accidente en bicicleta.  video
preocupación

Un conocido referente empresarial sufrió un grave accidente en Tunuyán
Tunuyán - Jardín Maternal (1)
Marcela Carmona junto a sus compañeras que hicieron posible a

Marcela Carmona junto a sus compañeras que hicieron posible a "Manitos Sucias".

Mientras terminaban el terciario, aprovecharon la oportunidad ante la necesidad de varios padres. Así, desde hace 25 años, el jardín funcionó “atrás de la escuela secundaria, en una casa familiar que siempre fue alquilada y adaptada para espacios pedagógicos”.

Carmona destacó la urgencia de mejorar las instalaciones antes de jubilarse: "Nunca me imaginé que la obra se concretaría. Avanzaba muy lentamente y se suspendieron muchas veces los seguimientos".

La palabra de Emir Andraos, intendente de Tunuyán

El intendente estuvo presente en la inauguración y declaró ante la prensa: "Hoy es la primera obra pública nacional que inauguramos, a pesar de la decisión del Gobierno de no realizar ninguna obra pública en estos dos años. Nosotros vamos por otro camino".

Tunuyán - Jardín Maternal (2)
El momento cuando se reveló la placa de fundación.

El momento cuando se reveló la placa de fundación.

Sobre el jardín, agregó: "Este es el primer jardín maternal propio del municipio de Tunuyán, lo cual nos honra y nos pone muy felices".

Con una inversión total de 4 millones de dólares (unos 5.500 millones de pesos), la nueva institución educativa cuenta con materiales educativos, didácticos y lúdicos, aire acondicionado central, alarma contra incendios, baños adaptados para todas las edades, cocina y mobiliario completo. Además, dispone de una plaza interna con juegos para los 50 niños que asisten, distribuidos en salas de lactantes (1 año), dos años y tres años.

Mirá la entrevista completa:

Embed - Tunuyán inauguró su 1º Jardín Maternal y la 1ª obra de las que abandonó el Gobierno nacional

Temas
Seguí leyendo

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Rescataron a un ciclista que cayó en un zanjón en Tunuyán

Mercado de La Estación: nuevos horarios y actividades en Tunuyán

Reclamo en el Normal de Tunuyán: piden abordar situaciones de acoso laboral

La tormenta de Santa Rosa golpeó al Valle de Uco y dejó cientos de familias asistidas

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Maipú impulsa su programa de Turismo Social para adultos mayores

LO QUE SE LEE AHORA
Ulpiano Suarez anunció una nueva edición de la Maratón Nocturna: recorrido, fechas y cómo sumarte
LANZAMIENTO OFICIAL

Ulpiano Suarez anunció una nueva edición de la Maratón Nocturna: recorrido, fechas y cómo sumarse

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán
Este mendocino

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Te Puede Interesar

Cornejo pasó por Casa Rosada y se reunió con tres funcionarios nacionales
En Casa Rosada

Cornejo en la reunión con el nuevo ministro del Interior: qué pidió y su rol en la "mesa federal"

Por Facundo La Rosa
Crisis del consumo: ¿Cuánto cayeron las ventas minoristas PyME en agosto pese al Día del Niño?
Economía congelada

Crisis del consumo: ¿Cuánto cayeron las ventas minoristas PyME en agosto pese al Día del Niño?

Por Marcelo López Álvarez
Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz.
El día después

Bullying escolar: el desafío de abordar la salud mental de adolescentes, tras el incidente en La Paz

Por Natalia Mantineo