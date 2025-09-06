Mercado de La Estación: nuevos horarios y actividades en Tunuyán

Mercado de La Estación en Tunuyán.

El Mercado de La Estación en Tunuyán tendrá un nuevo horario de atención al público a partir de este fin de semana. Estará abierto de 09 a 14 y de 17 a 21. La modificación responde a la intención de “brindarles a los vecinos y visitantes mayor amplitud en la propuesta, para que puedan organizar sus compras con tranquilidad”, señalaron desde la coordinación.

Según informaron, la decisión se tomó en función de la afluencia registrada en los últimos meses y de la necesidad de acompañar el inicio de la temporada primaveral. El Mercado, organizado por la Municipalidad, se ubica en la intersección de avenida Pellegrini y Francisco Delgado.

Todo lo que podés encontrar en el Mercado de La Estación Cabe destacar, que este sábado se desarrollará en el predio del mercado una charla-taller sobre Huertas Urbanas y Reproducción de Aromáticas a partir de las 10.00 horas. La propuesta será teórico-práctica y abordará qué aspectos tener en cuenta, dónde y con qué elementos se puede iniciar una huerta urbana, además de las técnicas para multiplicar especies aromáticas.

En el lugar se pueden encontrar productos frescos de estación, elaboraciones artesanales y artículos regionales en cada uno de los puestos. El espacio reúne a productores y emprendedores locales que ofrecen mercadería directamente a los consumidores, favoreciendo el contacto entre ambas partes.

El nuevo horario regirá durante toda la primavera y verano inclusive, y se mantendrá los fines de semana y feriados en el Valle de Uco.