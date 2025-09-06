Obras con impacto

La Municipalidad de Mendoza apuesta por veredas seguras y accesibles con un plan pionero

Con más de 400 solicitudes registradas, el programa de la Municipalidad de Mendoza apunta a una circulación cómoda y segura para peatones y transeúntes.

image
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza continúa impulsando obras que transforman los espacios en entornos más accesibles y seguros. En ese marco, se encuentra en marcha el plan “Mejores Veredas”, un programa que ofrece apoyo concreto a los vecinos para renovar y reparar las veredas de sus viviendas, con acompañamiento técnico y financiamiento por parte del municipio, y enfocado en la seguridad y comodidad de vecinos y ocasionales transeúntes.

En este contexto, este jueves, el intendente Ulpiano Suarez se hizo presente para supervisar el avance de los trabajos en un domicilio de calle Huarpes al 400, donde se llevan a cabo estas reparaciones que comprenden unos 50 metros cuadrados. El jefe comunal estuvo acompañado por funcionarios de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano y su equipo.

image

En el lugar, Ulpiano Suarez expresó: “Fuimos a visitar a Edgardo, vecino de la Ciudad de Mendoza, que renovó por completo su vereda gracias al Plan Mejores Veredas. Nuestra gestión está 100% enfocada en los vecinos y comprobar que trabajando juntos podemos concretar sus anhelos, es algo que nos llena de satisfacción y ganas de seguir trabajando y mejorando todos los días. Gracias por recibirnos, Edgardo. Fue un placer conocerte y conversar”.

Precisamente, Edgardo fue quien nos comentó su sensación: “He sido beneficiado con esta iniciativa. La experiencia ha sido extraordinaria y maravillosa. Había quedado pendiente la vereda y surgió este programa de la Municipalidad de Mejores Veredas, que la verdad que alivia bastante el esfuerzo y facilita que se haga la obra, en cuanto a lo económico. Tanto la adquisición de los materiales como el asesoramiento de los profesionales han sido excelentes”.

image

Sobre el plan de la Municipalidad de Mendoza

La propuesta municipal ya ha alcanzado a casi un centenar de vecinos y continúa creciendo. A través del financiamiento de la mano de obra y cuotas sin interés, se busca mejorar la calidad de circulación y accesibilidad en toda la comuna.

Esta iniciativa, que comenzó a ejecutarse en agosto de 2022, tiene como objetivo garantizar una circulación peatonal cómoda, inclusiva y sin barreras arquitectónicas, fortaleciendo así la seguridad y calidad de vida de vecinos, vecinas y transeúntes. Entre sus principales beneficios, se destaca que la Municipalidad financia hasta el 50% del costo de la mano de obra y el resto puede abonarse en 12 cuotas sin interés, facilitando así la concreción de estas mejoras.

image

Hasta el momento, 95 vecinos han sido beneficiados directamente, mientras que ya se han registrado 409 solicitudes. Además de la renovación de veredas deterioradas, el programa contempla la mejora de puentes peatonales y vehiculares, y trabajos en cunetas, según sea necesario.

Este programa incluye también, el relanzamiento del Plan Esfuerzo Compartido, veredas verdes y rampas de accesibilidad, iniciativas que se integran para una recuperación urbana sostenible e inclusiva.

Debido al gran éxito del programa, se han cerrado las inscripciones momentáneamente. Los trabajos que se están llevando a cabo son aquellas reparaciones de veredas de vecinos que se inscribieron el año pasado. El municipio prevé una nueva convocatoria, que será comunicada oportunamente.

Con propuestas como esta, la Ciudad de Mendoza continúa trabajando en diferentes aspectos de la infraestructura urbana, promoviendo entornos que priorizan la seguridad, el confort y el bienestar de su comunidad.

