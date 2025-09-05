General Alvear

La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial agotó la ocupación hotelera y atrae turistas de todo el país

En la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial habrá shows en simultáneo, patios de comida, juegos infantiles y entradas bonificadas para niños alvearenses.

Alejandro Molero y Sofia Perfumo dieron la conferencia de la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial.

Alejandro Molero y Sofia Perfumo dieron la conferencia de la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial.

Con una grilla de artistas de renombre nacional e internacional, el evento promete convocar a miles de personas no solo del departamento, sino también de provincias vecinas. Entre los nombres más destacados que subirán a los tres escenarios del predio se encuentran: Los Tipitos, Estelares, Guasones, Guachito Club, El Plan de la Mariposa, Los Caligaris, Natalie Pérez y Manu Martínez.

Lee además
Los Caligaris en la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial. video
¡Sin excusas!

Más facilidades para "ir yendo" a la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: 3 pagos sin interés
los tipitos y su magia sacudiran el lineup de la fiesta de la cerveza del sur provincial video
General Alvear "sacude" de rock a Mendoza

Los Tipitos y su magia sacudirán el Lineup de La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial agotó la ocupación hotelera

Durante la conferencia, el intendente Alejandro Molero resaltó la magnitud del evento y su impacto económico y social para la región: “estamos en el tramo final de la organización de este gran evento para los alvearenses. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando para sumar actividades de carácter nacional e incluso internacional. Queremos que General Alvear forme parte de la agenda de eventos más importantes de la región”, afirmó.

Molero también subrayó el perfil familiar de la Fiesta, que contará con espacios especialmente pensados para niños, propuestas gastronómicas y una infraestructura pensada para el disfrute de todas las edades.

“No es un simple festival de rock. Es un día para que la familia alvearense y quienes nos visiten disfruten de una experiencia completa. Habrá tres escenarios con música en simultáneo, juegos para niños, patios de comida y un ambiente seguro y festivo para todos”.

En cuanto a la venta de entradas, el intendente informó que la respuesta del público ha superado ampliamente las expectativas: “ya se han vendido más de dos mil entradas fuera de los límites de Mendoza. Incluso, hay micros que vienen desde otras provincias exclusivamente para el evento. Queremos recordar que los niños hasta 4 años ingresan gratis y, para los hijos de familias alvearenses de hasta 8 años, se entregarán entradas bonificadas presentando el DNI en boletería el día del evento”.

Además, la ocupación hotelera en General Alvear ya se encuentra al 100%, lo que anticipa un importante movimiento económico para el sector comercial y gastronómico del departamento.

“Este tipo de actividades genera un gran dinamismo para la economía local. Los turistas no solo consumen dentro del predio, también se alojan, cenan, recorren y disfrutan de todo lo que ofrece nuestra ciudad. Por eso, pedimos a todos el apoyo para que este evento, que ya es un éxito, sea una verdadera fiesta para todos los alvearenses ”.

Por su parte, Sofía Perfumo, virreina nacional de la Vendimia, expresó su entusiasmo y orgullo por el evento: “estamos muy felices de tener esta posibilidad en casa. Siempre viajamos para disfrutar de eventos así, y hoy lo tenemos en nuestro propio departamento. Invitemos a nuestros amigos, a quienes estudian o viven afuera, a qué vengan y conozcan Alvear. Tenemos que ser embajadores de nuestra tierra y mostrar lo mejor que tenemos”.

Perfumo también brindó detalles sobre la disposición técnica del evento, que contará con tres escenarios distribuidos estratégicamente en el predio: “va a haber espectáculos en simultáneo, por lo que a veces habrá que elegir a qué banda ver, pero todo está pensado para que el público pueda disfrutar al máximo de esta increíble grilla”.

Venta de entradas para la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Venta física:

General Alvear:

  • Cine Teatro Antonio Lafalla – Av. Alvear Oeste 437
  • Informador Turístico – Kilómetro 0

San Rafael:

  • Vinilo Group – Dean Funes 50

Malargüe:

  • Patagonia Drugstore – Av. San Martín y Av. Roca
image

Venta online:

Con una propuesta ambiciosa, artística y familiar, la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial busca posicionarse como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del calendario provincial. General Alvear se prepara para vivir una jornada inolvidable, al ritmo de grandes bandas y con la calidez que caracteriza a su gente.

Artistas de primer nivel del rock Nacional presente en la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Temas
Seguí leyendo

Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial: todo lo que podrás vivir en una primera edición histórica

General Alvear ya cuenta con una aplicación para pedir taxis y remises

Estafas con lotes en San Rafael: alertan por ventas fraudulentas

San Rafael organiza un simulacro histórico para actuar ante emergencias

Godoy Cruz pone en valor plazas y paseos con un plan de obras por etapas

Kioscos de Maipú Municipio: 40 años de fiesta, creatividad y formación juvenil

Ulpiano Suarez entregó material deportivo y libros en la escuela Misericordia

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

LO QUE SE LEE AHORA
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Las Más Leídas

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.
la víctima quedó internada

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes
Gran Mendoza

Investigan un homicidio tras una pelea en Godoy Cruz: la víctima tenía antecedentes

El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza.
Aumentos

El EPRE actualizó las tarifas de la energía eléctrica en Mendoza: de cuánto y desde cuándo

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Rodolfo Vargas Arizu pidió paciencia al empresariado en el cierre del Foro Industrial Mendoza 2025
Debate

Vargas Arizu pidió paciencia al empresariado en el cierre del Foro Industrial Mendoza 2025

Te Puede Interesar

Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica

Cornejo lanzó en Mendoza un plan pionero para tecnificar el riego y enfrentar la crisis hídrica

Por Sitio Andino Política
Luis Caputo en la previa electoral reconfirmó el rumbo: Solo vamos a acelerar, como quiere la gente
Desde EE.UU.

Caputo, en la previa electoral, reconfirmó el rumbo: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente"

Por Sitio Andino Economía
Inflación, dólar y elecciones: la Fundación Mediterranea advierte sobre la fragilidad de las bandas
Mercados y elecciones

Inflación, dólar y elecciones: la Fundación Mediterranea advierte sobre la fragilidad de las bandas

Por Marcelo López Álvarez