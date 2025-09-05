La Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial agotó la ocupación hotelera y atrae turistas de todo el país

El intendente Alejandro Molero y la virreina nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles sobre uno de los eventos más esperados del año: la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial , que se realizará el próximo 27 de septiembre en el predio ferial de calle 7 y Ruta 188 .

Con una grilla de artistas de renombre nacional e internacional, el evento promete convocar a miles de personas no solo del departamento, sino también de provincias vecinas. Entre los nombres más destacados que subirán a los tres escenarios del predio se encuentran: Los Tipitos, Estelares, Guasones, Guachito Club, El Plan de la Mariposa, Los Caligaris, Natalie Pérez y Manu Martínez .

Durante la conferencia, el intendente Alejandro Molero resaltó la magnitud del evento y su impacto económico y social para la región: “estamos en el tramo final de la organización de este gran evento para los alvearenses. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando para sumar actividades de carácter nacional e incluso internacional. Queremos que General Alvear forme parte de la agenda de eventos más importantes de la región” , afirmó.

Molero también subrayó el perfil familiar de la Fiesta, que contará con espacios especialmente pensados para niños, propuestas gastronómicas y una infraestructura pensada para el disfrute de todas las edades.

“No es un simple festival de rock. Es un día para que la familia alvearense y quienes nos visiten disfruten de una experiencia completa. Habrá tres escenarios con música en simultáneo, juegos para niños, patios de comida y un ambiente seguro y festivo para todos”.

En cuanto a la venta de entradas, el intendente informó que la respuesta del público ha superado ampliamente las expectativas: “ya se han vendido más de dos mil entradas fuera de los límites de Mendoza. Incluso, hay micros que vienen desde otras provincias exclusivamente para el evento. Queremos recordar que los niños hasta 4 años ingresan gratis y, para los hijos de familias alvearenses de hasta 8 años, se entregarán entradas bonificadas presentando el DNI en boletería el día del evento”.

Además, la ocupación hotelera en General Alvear ya se encuentra al 100%, lo que anticipa un importante movimiento económico para el sector comercial y gastronómico del departamento.

“Este tipo de actividades genera un gran dinamismo para la economía local. Los turistas no solo consumen dentro del predio, también se alojan, cenan, recorren y disfrutan de todo lo que ofrece nuestra ciudad. Por eso, pedimos a todos el apoyo para que este evento, que ya es un éxito, sea una verdadera fiesta para todos los alvearenses ”.

Por su parte, Sofía Perfumo, virreina nacional de la Vendimia, expresó su entusiasmo y orgullo por el evento: “estamos muy felices de tener esta posibilidad en casa. Siempre viajamos para disfrutar de eventos así, y hoy lo tenemos en nuestro propio departamento. Invitemos a nuestros amigos, a quienes estudian o viven afuera, a qué vengan y conozcan Alvear. Tenemos que ser embajadores de nuestra tierra y mostrar lo mejor que tenemos”.

Perfumo también brindó detalles sobre la disposición técnica del evento, que contará con tres escenarios distribuidos estratégicamente en el predio: “va a haber espectáculos en simultáneo, por lo que a veces habrá que elegir a qué banda ver, pero todo está pensado para que el público pueda disfrutar al máximo de esta increíble grilla”.

Venta de entradas para la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial

Venta física:

General Alvear:

Cine Teatro Antonio Lafalla – Av. Alvear Oeste 437

Informador Turístico – Kilómetro 0

San Rafael:

Vinilo Group – Dean Funes 50

Malargüe:

Patagonia Drugstore – Av. San Martín y Av. Roca

Venta online:

A través de Ticketek: https://www.ticketek.com.ar

Con una propuesta ambiciosa, artística y familiar, la Fiesta de la Cerveza del Sur Provincial busca posicionarse como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del calendario provincial. General Alvear se prepara para vivir una jornada inolvidable, al ritmo de grandes bandas y con la calidez que caracteriza a su gente.

