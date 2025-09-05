San Rafael organiza un simulacro histórico para actuar ante emergencias

En el Concejo Deliberante deSan Rafael, se llevó a cabo la presentación de los lineamientos del Ejercicio de Planeamiento “San Rafael Arcángel”, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades locales en la prevención, preparación, seguridad y respuesta ante emergencias.
En este marco, las diferentes instituciones participantes están diagramando un gran simulacro que se prevé realizar entre octubre y noviembre.
La intención es trabajar de manera planificada y coordinada entre los diferentes organismos del estado, instituciones y la comunidad con el fin de reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia frente a distintos escenarios adversos.
El director de Defensa Civil del municipio, Hugo Crescitelli, destacó que “la idea es que todos los actores del ámbito público y privado sepamos como actuar ante estas situaciones”.
Optimizar el modelo de trabajo colaborativo en San Rafael
Del mismo modo, la concejal Pamela Torres, indicó que “el objetivo es que el territorio tenga una planificación adecuada frente a riesgos que puedan surgir, tanto ambientales como por errores humanos”.
San Rafael, por su amplia extensión territorial, se encuentra expuesto a diversas situaciones de potenciales emergencias. Ante esto se busca poner en práctica los protocolos de actuación ante este tipo de eventos.
Con la realización del simulacro se apunta a optimizar el modelo de trabajo colaborativo en gestión del riesgo y protección de la comunidad.