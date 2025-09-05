Seguridad comunitaria

San Rafael organiza un simulacro histórico para actuar ante emergencias

El plan “Arcángel” involucra a instituciones, estado y vecinos de San Rafael en un modelo colaborativo de gestión del riesgo.

San Rafael y un simulacro histórico.

San Rafael y un simulacro histórico.

En este marco, las diferentes instituciones participantes están diagramando un gran simulacro que se prevé realizar entre octubre y noviembre.

Lee además
Estafas en compra de lotes en el departamento de San Rafael. video
Operaciones riesgosas

Estafas con lotes en San Rafael: alertan por ventas fraudulentas
Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad. video
Lanzamiento

Territorio Yacopini presentó en San Rafael el Tera, el nuevo Volkswagen con innovación y máxima seguridad

La intención es trabajar de manera planificada y coordinada entre los diferentes organismos del estado, instituciones y la comunidad con el fin de reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia frente a distintos escenarios adversos.

El director de Defensa Civil del municipio, Hugo Crescitelli, destacó que “la idea es que todos los actores del ámbito público y privado sepamos como actuar ante estas situaciones”.

Optimizar el modelo de trabajo colaborativo en San Rafael

Del mismo modo, la concejal Pamela Torres, indicó que “el objetivo es que el territorio tenga una planificación adecuada frente a riesgos que puedan surgir, tanto ambientales como por errores humanos”.

San Rafael, por su amplia extensión territorial, se encuentra expuesto a diversas situaciones de potenciales emergencias. Ante esto se busca poner en práctica los protocolos de actuación ante este tipo de eventos.

Con la realización del simulacro se apunta a optimizar el modelo de trabajo colaborativo en gestión del riesgo y protección de la comunidad.

Temas
Seguí leyendo

Vialidad Mendoza comenzó la pavimentación de la ruta 153, clave para el corredor logístico

El Municipio de San Rafael sale a los barrios para acercar la eximición de tasas a adultos mayores

Mendoza será sede de una subasta de arte única

San Rafael: así será el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, con nuevo horario y formato

San Rafael, polo de estudios: presentan 120 carreras para el ciclo 2026

Panaderías golpeadas: menos consumo y más competencia desleal en San Rafael

Falleció el joven que estaba grave tras un terrible choque en San Rafael

Salinas del Diamante: historia, sal de mesa y exploración de litio en el sur mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Las Más Leídas

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Cornejo, duro contra Adaro y Palermo: Son jueces pro vagos
Reforma laboral

Cornejo, duro contra Adaro y Palermo: "Son jueces pro vagos"

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.
la víctima quedó internada

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Te Puede Interesar

Loli será acusado por un homicidio simple en concurso real con amenazas agravadas. 
irá a la cárcel

Tiene 18 años y lo detuvieron por un brutal homicidio en San Martín

Por Pablo Segura
Pruebas PISA: 2500 estudiantes de Mendoza rendirán el examen internacional.
DGE

Pruebas PISA: 2500 alumnos de Mendoza rendirán el examen internacional

Por Natalia Mantineo
Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

Por Pablo Segura