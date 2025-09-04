Mendoza será sede de una subasta de arte única

Del 4 al 13 de septiembre, Mendoza será sede de una subasta solidaria de arte sin precedentes. El evento reunirá a más de 60 artistas con el objetivo de recaudar fondos para la organización “Pata Pila”, destinada a combatir la desnutrición infantil y fortalecer el acceso a la salud en los barrios periféricos de San Rafael.

La iniciativa forma parte de la primera edición de “Arte en las Provincias” , un proyecto que busca descentralizar la escena artística nacional y acercar el talento de todo el país a nuevas regiones. Según sus organizadoras, Rosa Lesca y Olivia Ramazza Arentsen, la propuesta combina impacto cultural y compromiso social : por un lado, visibiliza a artistas emergentes y consagrados, y por el otro, destina parte de lo recaudado a obras comunitarias.

Durante esta edición, los fondos obtenidos se dirigirán a Pata Pila , organización sin fines de lucro que trabaja desde 2015 en la lucha contra la desnutrición infantil y la inclusión social. Gracias a lo recaudado, se construirán dos Centros de Atención Primaria en barrios vulnerables de San Rafael, además de remodelar un tráiler que funcionará como Centro de Desarrollo Integral.

La exposición incluirá 77 obras de 65 artistas , con piezas de grandes referentes como León Ferrari, Luis Felipe Noé y Ana Kozel, junto a reconocidos creadores locales como Luis Scafati y Marta Vicente. Además, habrá espacio para talentos emergentes, lo que convierte a la muestra en un encuentro intergeneracional y diverso.

Entre las obras de arte destacadas se encuentran serigrafías inéditas, piezas gráficas únicas y pinturas que recorren distintas técnicas y estilos. La curaduría apuesta a democratizar el acceso al arte, con valores que van desde los USD 200 hasta los USD 35.000, lo que abre la posibilidad de participar a un público más amplio.

11-EN-_1 Obras de arte de artistas locales con un fin solidario

Cómo participar de la subasta

El evento tendrá una doble modalidad: presencial en la histórica Bodega Centenario (actual Autiqcars) de Guaymallén, y virtual mediante la plataforma subastas.depcsuite.com. Para pujar en tiempo real es necesario registrarse previamente, ya que solo los inscriptos podrán participar el 13 de septiembre a las 18 horas.

15-EL-_1 Una oportunidad para conocer a los artistas locales y todo su talento

Quienes se acerquen a la exposición desde el 4 al 13 de septiembre podrán disfrutar de la muestra con entrada libre y gratuita. Será una oportunidad única de contemplar obras de grandes maestros, apoyar a nuevos artistas y colaborar con una causa social urgente.

En esta primera edición, Mendoza se convierte en el epicentro de una propuesta que trasciende lo cultural y se transforma en acción solidaria. La subasta no solo promete ser un hito en la agenda artística local, sino también un puente entre el arte y la comunidad.